Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata l'ennesima discussione che ha visto protagoniste Antonella Elia e Valeria Marini (la showgirl sarda è arrivata in qualità di ospite). Quest'ultima in seguito all'ennesima provocazione riguardante il suo aspetto fisico ha perso le staffe e ha replicato insultando a sua volta la prima finalista: "Sembri una mela avvizzita".

È scontro tra Valeria e Antonella

L'ingresso di Valeria Marini come ospite è stato accolto con entusiasmo da tutti i concorrenti del GFVip, tranne che da Antonella Elia a causa di alcuni litigi del passato con la showgirl.

Nella giornata di oggi 27 aprile, gli autori hanno chiesto a Valeria e Francesca di organizzare una coreografia, ma la Elia ha iniziato a punzecchiare la "rivale".

In seguito all'ennesima provocazione ricevuta dalla prima finalista, Valeria Marini ha perso le staffe: "Cosa hai fatto nella tua vita oltre dire cattiverie e sputare veleno addosso agli altri? Niente. Non hai fatto un film, niente...di spettacolo che cosa hai fatto?". Poco dopo la showgirl ha rincarato la dose: "Non hai fatto niente, basta fai ridere. Sei pietosa, basta. Rispetta chi ha fatto qualcosa nel mondo dello spettacolo, ho fatto anche Sanremo. Tu?". "Ma guarda come sei ridotta", la replica di Antonella Elia ma anche in questo caso Marini non ha tardato a rispondere all'ennesimo insulto sul suo aspetto fisico: "Ma guardati tu che sembri una mela avvizzita".

Valeria Marini mentre abbandonava la conversazione ha poi consigliato alla gieffina di smetterla di dire cattiverie sugli altri concorrenti, in particolare su Paola Caruso.

In sottofondo Alessandra Mussolini ha ironizzato sulla lite tra le due showgirl: "Io me ne vado, non ce la faccio".

Alessandra che post lite Antonella vs Valeria dice BASTA IO ME NE VADO #gfvip pic.twitter.com/SbpyENXbHG — Anito Oliviero🚨 (@sensodelpudore) April 27, 2026

La reazione degli utenti del web

Su X, gli spettatori del reality show sintonizzati su Mediaset Extra che hanno assistito alla discussione tra Marini ed Elia hanno espresso una loro opinione in merito. Un utente ha affermato "A me queste litigate trash mi piacciono tantissimo".

Un altro ha detto: "Ma che pesantezza Antonella con gli insulti sull'aspetto fisico". Un altro utente ha commentato: "Ma quindi il compito di Valeria è quello di difendere Paola dalle critiche di Antonella?". Un utente ha commentato: "Dire che Antonella Elia in tv non ha fatto nulla è un po' fuori luogo".