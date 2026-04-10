Sabato 13 aprile, alle ore 21.30, il GialappaShow torna su TV8 con la sua terza puntata, disponibile anche in simulcast su Sky e in streaming su Now. L’appuntamento settimanale vedrà Matilda De Angelis affiancare Mago Forest nel ruolo di co-conduttrice. L’attrice sarà protagonista anche dell’intervista al “Caffè (corretto grappa) letterario”, dove si sottoporrà alle domande irriverenti del conduttore.

La serata promette un ricco susseguirsi di momenti di spettacolo e comicità. Tra gli ospiti, Jovanotti, già co-conduttore della puntata inaugurale, farà un cameo nella rubrica “Sensualità a Corte”.

L’ospite musicale della puntata sarà TonyPitony, che si esibirà sul palco insieme a Carlo Amleto, i Neri per Caso e il corpo di ballo. Insieme alla compositrice Ginevra Nervi, proporranno una versione inedita dell’iconica Thriller di Michael Jackson. All’ingresso, Pablo Trincia, affiancato da Brenda Lodigiani, accoglierà gli ospiti al citofono, mentre la sigla e l’apertura, ispirate al celebre musical “Chicago”, vedranno coinvolto tutto il cast del programma.

Sketch, personaggi e parodie: i protagonisti della serata

La puntata offrirà una variegata carrellata di esibizioni e parodie che coinvolgeranno volti consolidati e nuovi protagonisti della comicità italiana. Giulia Vecchio tornerà nei panni di Iva Zanicchi ed Ema Stokholma nella rubrica Radio GialappaShow, mentre Toni Bonji interpreterà l’avvocato Enrico Maria D’Ufficio e lo sceneggiatore Kaskai Annanzi.

Spazio anche alle parodie di Gigi, che riproporrà Fabrizio Corona in “Falserrimo”, e Ross, che interpreterà Francesco Gabbani. Ubaldo Pantani vestirà i panni di Piersilvio Berlusconi, mentre Valentina Barbieri sarà protagonista di alcune bloopers nei ruoli di Sabrina Ferilli.

Brenda Lodigiani, comica e attrice già apprezzata per il personaggio di Annalaisa nelle precedenti edizioni, irromperà con una nuova creazione: Bereguarda, una cantante un po’ naïf alle prese con sventure amorose. Spazio inoltre a Maccio Capatonda nei panni di Sandro Sbruffa, protagonista di un nuovo podcast comico che ripercorre in modo esilarante crimini del passato. Edoardo Ferrario tornerà invece come Maicol Pirozzi, impegnato nel definire il “mindset” della serata, mentre proseguiranno le mini-sitcom “Ultimo appuntamento” e “Terapia di gruppo”, che coinvolgono anche Alessandro Betti, Toni Bonji, Alessandro Tiberi, Brenda Lodigiani e Gigi & Ross.

Il successo di un format satirico tra musica, comicità e ospiti

Il GialappaShow si riconferma uno degli appuntamenti più attesi della programmazione televisiva italiana, grazie al connubio di sketch originali, parodie di personaggi noti, musica dal vivo e un susseguirsi di ospiti di diversa provenienza. La sinergia tra protagonisti del mondo musicale, attori, comici e autori garantisce una varietà di contenuti adatta a un pubblico trasversale. Il format a conduzione variabile permette inoltre di mantenere alto il livello di interesse e di rinnovare costantemente la proposta artistica.