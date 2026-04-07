La seconda puntata di GialappaShow, andata in onda lunedì 6 aprile su TV8 e Sky Uno/+ e disponibile on demand, ha confermato il successo del programma, registrando 1 milione 148 mila spettatori medi in total audience. Su TV8, il primo passaggio ha raggiunto il 5,5% di share, consolidando la trasmissione tra gli appuntamenti più seguiti. L'hashtag ufficiale #GialappaShow ha dominato le tendenze per l'intera serata.

Per l'occasione, il conduttore Mago Forest è stato affiancato da Luca Argentero, protagonista della puntata. Definito dallo stesso Forest "il Brad Pitt italiano", Argentero ha celebrato sul palco i suoi vent'anni di carriera televisiva, esibendosi in momenti di autoironia, tra cui il ricordo del suo calendario del 2004, e cimentandosi in una parodia di Stefano De Martino.

Ha inoltre partecipato attivamente al 'Caffè letterario', un segmento di domande e battute guidate dal Mago Forest.

La puntata ha introdotto diverse novità nel cast e nella struttura. Giulia Vecchio ha debuttato nel ruolo di Ema Stokholma, mentre Giovanni Vernia ha presentato il suo nuovo personaggio, Spasmo, un rapper ironicamente sfiduciato. Sono state lanciate anche due nuove serie comiche: Michela Giraud ha interpretato 'A' Vicepreside', una figura scolastica alle prese con studenti particolari, e il cast al completo è stato protagonista di 'Terapia di Gruppo', una seduta di analisi comica con lo psicologo interpretato da Alessandro Tiberi, noto per la serie 'Boris'. Tra le guest star, Pierpaolo Spollon è apparso nella parodia 'Vererrimo' e Giuseppe Scoditti in 'Ultimo appuntamento'.

L'ospite musicale della serata è stato Jack Savoretti, che si è esibito con i Neri per Caso e la Bandakadabra in una rilettura di 'You can call me Al' di Paul Simon.

La formula vincente tra comicità e satira

Giunto alla sua settima stagione e prodotto da Banijay Italia, GialappaShow si conferma un punto di riferimento per la satira televisiva italiana. La Gialappa's Band, composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, mantiene una filosofia chiara nella selezione dei comici: cercano un'attitudine all'ironia semplice e di impatto, come spiegato da Gherarducci: “È la qualità che cerchiamo nei nostri comici, sennò non li vogliamo”. Questo approccio si distingue dalla stand-up comedy più autoriale e autoreferenziale in voga oggi, privilegiando la creazione di personaggi e parodie memorabili.

Il successo della seconda puntata, con l'innesto di Argentero dopo l'esordio stagionale con Jovanotti, evidenzia la capacità del programma di rinnovarsi, mantenendo al contempo una comicità accessibile e un cast affiatato. La stagione ha avuto un avvio molto positivo, con la prima puntata che aveva già totalizzato 1 milione 303 mila spettatori (+18% rispetto all'edizione precedente) e uno share del 5,6% su TV8. Le prossime puntate vedranno la partecipazione di ulteriori ospiti di rilievo come Matilda De Angelis e Serena Brancale, confermando una strategia volta a integrare celebri personalità dello spettacolo nella collaudata formula del varietà satirico.