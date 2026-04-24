Debutta su Rai1 la miniserie “Buonvino. Misteri a Villa Borghese”, in onda in due prime serate, giovedì 7 e giovedì 14 maggio. La produzione, firmata da Palomar (Carlo Degli Esposti, Mediawan) in collaborazione con Rai Fiction, è l'adattamento di due romanzi di Walter Veltroni: “Il caso del bambino scomparso” e “C'è un cadavere al Bio Parco”, editi da Marsilio.

Il protagonista, il commissario Buonvino, è interpretato da Giorgio Marchesi. L'attore ha descritto il suo personaggio come "insolito per la serialità italiana", evidenziando la sfida di "trasformare un uomo gentile in un leader" capace di ascolto, una qualità sempre più rara.

La regia è affidata a Milena Cocozza.

Il cast include Serena Iansiti nel ruolo del vicecommissario Veronica Viganò, affiancata da Francesco Colella e Pierluigi Portanova, quest'ultimo nei panni dell'ispettore, memoria storica del commissariato ed esperto d'informatica.

Temi e ambientazione innovativa

Durante la presentazione, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha sottolineato la qualità dei romanzi di Veltroni e ha definito Villa Borghese un "microcosmo nella città, ma al tempo stesso anche un macrocosmo che racchiude mille possibilità". Lo sceneggiatore Salvatore De Mola ha identificato il tema centrale della fiction nella "seconda opportunità" e nella "leadership dolce" del protagonista, una caratteristica "assolutamente controtendenza rispetto all’attualità".

L'ambientazione a Villa Borghese rappresenta un elemento di grande novità. La regista Milena Cocozza ha evidenziato come il parco sia "un luogo incredibile" e sorprendentemente poco utilizzato nel cinema e nella televisione, nonostante le complessità logistiche. La serie integra il tessuto urbano di Roma, offrendo una rilettura del suo capitale storico e artistico. Il commissario Buonvino, inoltre, nutre una passione per il cinema, e la narrazione è arricchita da citazioni di pellicole girate proprio a Villa Borghese, creando un ponte tra la fiction e la memoria cinematografica collettiva.

Questa scelta narrativa e di location, come rimarcato dalla direttrice Ammirati, porta "una ventata di novità sia nel personaggio che nell'ambientazione", proponendo una rappresentazione di Roma che si discosta dagli stereotipi consolidati.

Prospettive future e chiarimenti

Walter Veltroni, oltre a essere l'autore dei romanzi, ha ricoperto il ruolo di consulente editoriale della serie. Riguardo alla polemica sulla sua assenza alla presentazione, Maria Pia Ammirati ha chiarito che non vi è stato alcun intento di esclusione: "Non c’è motivo di dire che la Rai ha voluto nascondere il nome di Veltroni. Lui è felicissimo della serie, che ha approvato anche come consulente".

Il produttore Carlo Degli Esposti ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione, auspicando che la serie venga trasmessa in un orario regolare in prima serata. In caso di buon riscontro da parte del pubblico, sia Degli Esposti che Ammirati hanno manifestato la volontà di dare continuità al progetto, con la direttrice di Rai Fiction che ha menzionato la possibilità di adattare ulteriori romanzi di Veltroni per nuove stagioni.