Il celebre pianista e compositore Giovanni Allevi ha condiviso la sua toccante esperienza con il mieloma multiplo, la grave malattia diagnosticatagli nel 2022, durante l’intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, Allevi ha ripercorso i momenti più difficili della sua battaglia, evidenziando come la musica e il sostegno della famiglia siano stati pilastri fondamentali nel suo percorso di cura e rinascita.

La battaglia di Giovanni Allevi a Verissimo: il racconto della malattia

Nel corso della trasmissione, Allevi ha rievocato il giorno in cui i primi sintomi si manifestarono con prepotenza.

Era il 2 giugno 2022, durante un concerto a Vienna, quando una febbre persistente e un terribile mal di schiena gli impedirono persino di alzarsi per gli applausi del pubblico. Due settimane dopo, esami approfonditi rivelarono la drammatica diagnosi: un mieloma multiplo, un tumore del sangue che aveva già causato metastasi ossee diffuse in femore, bacino e cranio. «Mi tremò la terra sotto ai piedi», ha confessato il compositore, descrivendo lo shock di quel momento.

Il percorso terapeutico è stato intenso. Allevi ha descritto la chemioterapia come un’esperienza «forte», ricordando la perdita improvvisa dei capelli: «Mi svegliai con la testa che mi bruciava, e mi caddero tutti i capelli, in una volta sola.

Ero calvo, ma non mi impressionò». Il momento più critico è giunto durante il ricovero, sotto effetto di oppioidi: «Vidi la mia immagine nello specchio: uno sguardo completamente vuoto. Mi spaventai. Non sapevo se le terapie avrebbero funzionato. Vivevo in bilico tra la vita e la morte», ha rivelato, sottolineando la profonda incertezza.

La forza della musica e una nuova visione del futuro

Nonostante le sfide personali, Giovanni Allevi non ha mai smesso di comporre. La musica è rimasta la sua ancora di salvezza e un canale di espressione. Ha trovato ulteriore forza nel confronto con altri pazienti, definendo la sala d’accettazione dell’Istituto dei Tumori un «luogo sacro» dove si abbracciano e si sostengono a vicenda.

Questa condivisione di esperienze ha generato una nuova prospettiva sulla vita.

Il compositore ha espresso una visione resiliente sul futuro, nonostante le statistiche mediche. «Secondo le statistiche avrei due anni davanti, ma io prometto che festeggerò i 95. Non credo alle statistiche», ha dichiarato con determinazione. La malattia lo ha spinto a interrogarsi sul significato del vivere pienamente: «Per me è guardare tutto con occhi diversi, vivere il presente senza farsi condizionare dal passato o dalle aspettative future». La frase della dottoressa al momento della diagnosi – «La diagnosi è il primo passo verso la guarigione» – è diventata la sua ancora.

Allevi ha parlato anche della sua vita privata, del legame con la moglie Nada Bernardo e i figli Giorgio e Leonardo.

Ha rivelato di essere affetto da sindrome di Asperger e di aver sofferto in passato di attacchi di panico, dimostrando grande apertura. Questo percorso di condivisione è culminato nella realizzazione del documentario “Allevi – Back to Life”, che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale il 17 novembre, con la sua colonna sonora. Il film, inizialmente pensato sulla sua carriera, ha assunto una «forte valenza sociale» grazie all'esperienza della malattia.

Chi è Giovanni Allevi: carriera e riconoscimenti

Nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile 1969, Giovanni Allevi è un artista poliedrico. Diplomato in pianoforte e composizione, ha conseguito una laurea in Filosofia e, nel 2023, una laurea honoris causa. La sua carriera è costellata di successi internazionali e numerosi premi, affermandosi come figura di spicco della musica contemporanea.