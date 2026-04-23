Stanno facendo molto discutere le rivelazioni che Giulia Stabile ha fatto durante una data del tour di Rosalìa, in particolare in un momento chiamato "Il confessionario". L'ex allieva di Amici ha confidato all'artista che avrebbe avuto un flirt segretissimo con un cantante famoso e più grande di lei, e che solo dopo mesi avrebbe scoperto che lui era fidanzato anche con un'altra. Stando agli indizi che ha dato la ragazza, molti fan sono arrivati alla conclusione che l'uomo in questione potrebbe essere Irama.

Le parole di Giulia fanno discutere

Quest'anno Giulia non è tra i professionisti del serale di Amici perché è entrata a far parte del corpo di ballo della sua artista del cuore, Rosalìa.

Il 22 aprile scorso, inoltre, la giovane è stata scelta per un momento del concerto in cui la cantante ascolta i segreti di qualcuno in una specie di confessionale.

"Per mesi ho frequentato un cantante più grande di me, ma durante una cena il suo designer mi disse che ero spagnola come la sua fidanzata. Lì per lì ho pensato a tutelare la nostra privacy e ho fatto finta di niente, poi l'ho chiesto a lui e mi ha detto che quella storia era finita da tempo", ha esordito la ragazza in un racconto che in queste ore ha fatto il giro del web.

Il retroscena sugli ex alunni di Amici

Giulia ha proseguito svelando che il portiere dello stabile dove vivrebbe il cantante in questione le avrebbe chiesto spesso perché andava lì e quelle domande le sarebbero suonate come un campanello d'allarme.

"Solo una volta mi ha detto che ci teneva a me, poi non l'ho più visto. Ora sta con una che conosco e che è la ex di un suo ex amico", ha detto ancora la ballerina prima di precisare che questa ragazza l'avrebbe accusata di avere un flirt con il suo ex quando ci stava ancora insieme.

Ovviamente la giovane non ha fatto nomi, ma molti fan di Amici sono arrivai a formulare una teoria piuttosto interessante.

scusate nel mentre abbiamo scoperto che giulia usciva con irama per mesi che nel mentre era fidanzato (?) o comunque aveva altre tipe e ha confermato che mew ha fatto girare la voce che lei stesse con matthew ma giulia diva tutto questo al concerto di rosalia rido https://t.co/6osAT7rW29 — soff🧚🏼‍♀️ (@coralin1e) April 22, 2026

Il pensiero degli utenti di X

Sui social sono in tantissimi a pensare che il cantante con il quale Giuli avrebbe avuto un flirt segreto sarebbe Irama, che da mesi farebbe coppia con Mew (ex di Matthew, che a sua volta sarebbe un ex amico dell'artista).

"Quindi abbiamo scoperto che Giulia usciva con Irama, che nel mentre era fidanzato, e che Mew ha fatto girare la voce che lei stesse con Matthew ma non era vero. Che diva", "Tutti questi inciuci su Amici al concerto di Rosalìa, che cinema", "Praticamente Mew l'ha accusata di stare con Matthew solo per ripulirsi l'immagine, che schifo", si legge su X in queste ore.