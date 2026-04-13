Alessia Pret ha ricevuto la proposta di nozze dal suo compagno Alessandro e ha condiviso sui social una dolcissima dedica d'amore a lui indirizzata.

Prete partecipò alla quindicesima edizione del reality show più spiato d'Italia, quando ai tempi alla conduzione c'era Barbara D'Urso. Quella stagione durò solamente 49 giorni e si concluse con la vittoria di Alberto Mazzetti. All'interno della Casa del Grande Fratello Alessia ebbe una relazione con Matteo Gentili e i due proseguirono la loro storia d'amore anche al di fuori degli occhi indiscreti di Canale 5.

La loro fu una coppia che fece sognare parecchi fan e telespettatori che li seguirono con affetto fino al 2019, quando i due dichiararono rottura definitiva.

La storia d'amore con Alessandro

Da quel momento la Prete si dedicò totalmente alla sua carriera professionale, affermandosi sempre più nel mondo della comunicazione e diventando speaker radiofonica. Fino a quando qualche anno fa ha conosciuto, anzi rincontrato, una vecchia fiamma di nome Alessandro. Dopo parecchi anni lontani, Alessia e il suo compagno hanno deciso di darsi un'altra possibilità e concedere al loro sentimento di porre le basi solide e mature. Da quel loro ritrovarsi, la coppia non si è mai più lasciata e anzi ha iniziato a creare una famiglia insieme.

Alessia e Alessandro infatti lo scorso 2 febbraio sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Roberto.

Ma non è finita qui. Ieri, per la bella ex gieffina, è arrivata un'altra grandissima emozione ossia la proposta di matrimonio. Il suo compagno infatti ha sorpreso la giovane con un meraviglioso anello che le ha prontamente messo al dito e ha scattato una foto ricordo per immortalare il momento.

Alessia, dalla sua parte ha voluto ringraziare il suo compagno di vita che le sta regalando delle gioie immense con una didascalia che è una dolcissima dedica social indirizzata pubblicamente al suo Alessandro: "Qui, dove i nostri genitori si sono sposati e dove noi siamo cresciuti, non poteva che esserci un “SÍ” a quello che, fin da quando ero adolescente, considero l’amore della mia vita. Amo profondamente la nostra famiglia e sono immensamente orgogliosa di tutto ciò che stiamo costruendo insieme".