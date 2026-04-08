L'edizione 2026 del Grande Fratello Vip sarebbe vicina alla sua conclusione, o meglio questo è quello di cui si sta parlando insistentemente sul web negli ultimi giorni. Stando a quella che Deianira Marzano ha definito una "notizia confermata al 100%", la finale del reality dovrebbe andare in onda martedì 5 maggio.

Conto alla rovescia per la fine del Grande Fratello Vip

Anche se gli ascolti stanno cominciando a salire, il Grande Fratello Vip dovrebbe chiudere i battenti tra meno di un mese.

Deianira Marzano è stata la prima a condividere l'indiscrezione secondo la quale il reality dovrebbe finire martedì 5 maggio, ma anche su X se ne sta parlando e sembrano in molti a dare credito a quest'informazione.

Se l'esperta di gossip ha definito questo rumor una "notizia confermata al 100%", sui social c'è chi dà per certo il fatto che mancherebbero solo sei puntate alla proclamazione del vincitore dell'edizione 2026 del programma di Canale 5.

Abbiamo la data della finale del GF #GFVip pic.twitter.com/eHEER3C3mL — Michele Giorgini 🎃 (@MicheleGiorgin9) April 7, 2026

Gli impegni di Ilary Blasi

Ad avvalorare la tesi secondo la quale il GF Vip dovrebbe finire il 5 maggio ci sarebbero anche gli impegni televisivi della conduttrice.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, il reality dovrebbe concludersi a maggio perché a giugno Ilary Blasi dovrebbe registrare cinque puntate dell'edizione di Battiti Live che andrà in onda a luglio su Canale 5.

I prossimi appuntamenti con il programma Mediaset, dunque, sarebbero fissati nelle seguenti date: 10, 14, 17, 24 e 28 aprile e l'ultimo il 5 maggio.

A maggio finirà il #GFVIP!

A giugno Ilary registerà 5 puntate di #BattitiLive che andranno in onda da luglio su Canale 5! pic.twitter.com/ApdDWbm5Fa — La TV - 2026! (@ilSanremo2023) April 8, 2026

I commenti degli spettatori

L'edizione 2026 del GF Vip sembra piacere molto al pubblico, e anche per questo c'è chi sta sperando in un prolungamento almeno fino alla fine di maggio.

"La finale il 5 maggio? No, è troppo presto", "Sto piangendo", "Non possono lasciarci così", "Mi dispiace lasciare questo cast", "No, ripensateci", "Ilary non ci abbandonare", "Non può finire così presto", si legge su X in questi giorni.

Salvo cambi di programma, tra poco più di tre settimane dovrebbe essere eletto il vincitore di una stagione del reality che è partita un po' in sordina ma che sta continuando a crescere negli ascolti nonostante una controprogrammazione "agguerrita".