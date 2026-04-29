Sono ore di preoccupazione quelle che stanno vivendo sia gli autori che i fan del Grande Fratello Vip. Dopo l'ultima puntata su Canale 5, infatti, Alessandra Mussolini ha avuto un crollo che l'ha portata a prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare il gioco. Il giorno seguente, inoltre, la concorrente ha preparato le valigie e le ha portate in magazzino, ma sul web c'è chi è convinto che starebbe fingendo di volersi ritirare.

Le lacrime dopo una lite con Antonella

Anche se è in corsa per un posto nella finale del Grande Fratello Vip, Alessandra sta pensando di ritirarsi e lo ha detto più volte dopo un'accesa discussione con Antonella.

La notte scorsa, infatti, la concorrente è scoppiata a piangere per gli attacchi che riceverebbe da più di un mese e Lucia è stata l'unica che si è avvicinata a lei per consolarla.

"Io non ce la faccio più. Li faccio vincere e me ne vado. Stasera mi hanno votata in sei, non voglio più stare con queste persone", ha detto Mussolini tra le lacrime e i singhiozzi.

Il gesto che non passa inosservato

Dopo averci dormito su, Alessandra sembra non aver cambiato idea sul suo futuro al GF Vip e infatti le telecamere l'hanno ripresa mentre portava due valigie in magazzino.

Tra i fan del programma c'è preoccupazione per un eventuale ritiro di quella che è considerata una delle protagoniste assolute di quest'edizione del reality, forse l'unica in grado di creare dinamiche interessanti e sempre diverse.

Alessandra Mussolini ha fatto le valigie.

Abbandonderà la casa oppure è soltanto un suo nuovo show?



#GFVIP pic.twitter.com/OeMz9xEivX — Grande Fratello Forum (@gf_forum) April 29, 2026

Il pensiero dei fan del Grande Fratello Vip

Il pubblico del GF Vip è diviso tra chi adora Alessandra e chi non la sopporta, e ciò è riscontrabile anche nei commenti che sono apparsi su X dopo che la concorrente è stata riprese con le valigie.

"Abbandona o è il solito show?", "Praticamente è entrata in modalità vittima", "Secondo me ha capito che il televoto è per la finale e sta cercando di intenerire la gente", "Questo è show, ma devo ammettere che lo sa fare benissimo", "Sono tutti contro di lei, non la biasimerei se decidesse di andare via", "Senza di lei non vanno da nessuna parte", "Solita sceneggiata", "Lei merita la finale più di chiunque altro e chi ha guardato quest'edizione lo sa", "Se molla lei devono chiudere", si legge sui social in queste ore.