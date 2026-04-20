Ieri sera, al Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini ha criticato Paola Caruso per alcuni atteggiamenti tenuti all'interno della casa. Nel dettaglio, l'ex europarlamentare si è ritrovata a parlare con Antonella Elia e le ha chiesto se avesse mai notato il comportamento tenuto dall'ex Bonas mentre si trovano a tavola: "Paola becca le briciole di tutti, le prende e le lecca".

Alessandra critica Paola

In occasione di una chiacchierata con Antonella Elia, Alessandra Mussolini le ha chiesto se abbia mai notato l'atteggiamento di Paola Caruso mentre si trovano a tavola.

Ricevendo una risposta negativa dalla prima finalista del GFVip, l'ex europarlamentare ha detto: "Voi eravate davanti a lei e avete mangiato mezzo cibo leccato. Paola becca le briciole di tutti, le prende e le lecca". Spiazzata per il comportamento dell'ex Bonas di Avanti un Altro, Mussolini ha rincarato la dose: "Paola è una cosa che non ci si può credere. Adriana lo sa e rideva, Raul lo sa, anche Francesca e Lucia. Tutti ridono, ma lei va a leccare tutte le briciole nel piatto degli altri".

questa alleanza contro paola sono proprio delle lavoratrici instancabili #gfvip pic.twitter.com/yqpdYiBWL9 — 𝕝𝕒 𝕧𝕠𝕝𝕡𝕚𝕟𝕒🐚 (@FaroneLore20850) April 19, 2026

L'ironia degli utenti del web

Le affermazioni di Alessandra Mussolini non sono passate inosservate ai telespettatori del reality show, tanto che su X diversi utenti hanno espresso un commento in merito e non è mancata l'ironia.

Un utente ha scritto: "Ma quindi Paoletta ha accettato di fare il GFVip per mangiare a scrocco?". Un altro ha aggiunto: "Cioè Paola critica Francesca che non si lava, ma poi le è solita ripulire i piatti degli altri?". Un utente si è soffermato sulla nuova alleanza tra Alessandra, Antonella e Adriana: "Le mammine contro Paola sono delle lavoratrici instancabili". Tra gli utenti c'è anche chi ha affermato con sarcasmo: "Non Ale Mussolini che sta dando dell'accattona a Paola Caruso". Infine c'è chi ha affermato: "Ma in che senso? Che schifo".

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip

Intanto gli amanti del Grande Fratello Vip per vedere l'11^ puntata dovranno aspettare mercoledì 23 aprile.

In via del tutto eccezionale, questa settimana il reality non va in onda di martedì perché su Canale 5 va verrà trasmessa la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como. Venerdì 24 aprile invece il programma condotto da Ilary Blasi torna in onda regolarmente dalle ore 21:45 circa - subito dopo La Ruota della Fortuna.