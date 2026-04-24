Oggi, 24 aprile, i concorrenti del Grande Fratello Vip scopriranno che dovranno rimanere nella casa due settimane in più rispetto al previsto. Le anticipazioni della dodicesima puntata, infatti, svelano che nel corso della diretta Ilary Blasi ufficializzerà la data della finale, che è stata spostata dal 5 al 19 maggio per i buoni risultati che sta ottenendo quest'edizione.

Importante comunicazione per gli inquilini della casa

Da diversi giorni sul web si parla della decisione di Mediaset di prolungare il Grande Fratello Vip di due settimane, ma i concorrenti non sono ancora stati informati di questo piccolo ma importante cambiamento.

Le anticipazioni che sono state date a Mattino 5 il 24 aprile, però, svelano che stasera sarà Ilary Blasi a comunicare agli inquilini la data ufficiale della finale dell'edizione alla quale stanno partecipando.

Tra poche ore, dunque, Antonella Elia e tutti gli altri protagonisti del reality scopriranno che le porte della casa si chiuderanno martedì 19 maggio, e non il giorno 5 come era prevista prima del debutto.

Il verdetto del televoto

Sempre nel corso della dodicesima puntata del GF Vip, ci sarà il verdetto del televoto che è stato aperto mercoledì scorso e che vede in sfida due concorrente molto amati dal pubblico.

Chi riceverà meno preferenze tra Alessandra Mussolini e Marco Berry diventerà il secondo candidato all'eliminazione di martedì prossimo (la prima è Paola Caruso, che in questi due giorni ha vissuto nel monolocale "in incognito").

Valeria Marini torna al Grande Fratello Vip

Notizia di queste ore è che domenica 26 aprile i concorrenti del Grande Fratello Vip riceveranno una visita a sorpresa.

Nell'intervista che ha rilasciato a Monica Setta (che sarà trasmessa in tv sabato pomeriggio), Valeria Marini ha anticipato che nel weekend entrerà nella casa e ci rimarrà per un po'.

Stando a quello che è emerso, la showgirl dovrebbe essere solo ospite per un periodo (non in gara come gli altri inquilini) e la sua permanenza tra le mura più spiate d'Italia dovrebbe durare almeno fino alla puntata di martedì.

Valeria ritroverà Antonella e Adriana, con le quali ha già condiviso l'esperienza nel reality diversi anni fa.