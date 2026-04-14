L'edizione 2026 del Grande Fratello Vip sta volgendo verso la sua conclusione e oggi, 14 aprile, i concorrenti inizieranno a ragionare in ottica finale. Come svelano le anticipazioni del web, le nomination della nona puntata serviranno per selezionare gli inquilini che si sfideranno al televoto per diventare il primo finalista di questa stagione del reality di Canale 5.

Svolta in arrivo nelle votazioni

La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda il 14 aprile sarà importante per i concorrenti: le anticipazioni, infatti, svelano che nel corso della serata ci sarà un'eliminazione molto pesante e le nuove nomination serviranno per consentire al pubblico di scegliere il primo finalista di questa edizione.

Gli inquilini, dunque, si voteranno probabilmente ignari del fatto che i telespettatori saranno chiamati a decidere a chi consegnare il pass per l'ultima puntata di questa stagione del reality di Canale 5.

I fan avranno tempo fino a venerdì prossimo per spingere il proprio personaggio preferito verso la diretta in cui sarà decretato il vincitore.

Nuova eliminazione al Grande Fratello Vip

Prima delle nomination che serviranno al pubblico per scegliere il primo finalista, al Grande Fratello Vip ci sarà un verdetto decisivo.

Il televoto in corso vede contrapposte quattro protagonista di quest'edizione, e chi riceverà meno preferenze fino a stasera dovrà lasciare la casa per sempre.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, a rischiare l'eliminazione sarebbero Lucia e Blu, invece non dovrebbero avere problemi a salvarsi sia Adriana che Alessandra.

Quando è prevista la finale

Il primo finalista del GF Vip 2026 sarà ufficializzato nel corso della puntata di venerdì 17 aprile, e sarà il più votato tra quelli che andranno in nomination stasera.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete da alcuni giorni, il programma condotto da Ilary Blasi dovrebbe finire martedì 5 maggio, quindi dovrebbero mancare circa tre settimana alla proclamazione del vincitore.

Fino ad oggi gli inquilini che il pubblico ha sostenuto di più sono stati Antonella, Marco, Adriana e Alessandra, quindi c'è chi pensa che loro non dovrebbero mancare nella rosa dei finalisti.