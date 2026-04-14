Sul web sta impazzando una nuova polemica legata al Grande Fratello Vip. Blu Barbara Prezia parlando con Renato Biancardi ha suggerito di far ubriacare Lucia Ilardo durante l'aperitivo in modo da approfittare di lei e poi mollarla. Anziché prendere le distanze, Nicolò Brigante è scoppiato a ridere e tale atteggiamento su X sta facendo molto discutere.

Blu al centro delle polemiche

Nel momento in cui Renato ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Lucia ha iniziato a prendere in giro la gieffina insieme ai suoi compagni d'avventura Nicolò e Blu.

Quest'ultima nella giornata di ieri, è finita al centro di una polemica per delle parole violente e piene di sessismo: "La fai ubriacare e dopo aver fatto quello che vuoi, fai così", mimando il gesto di un calcio. "È proprio quello che voglio fare", la replica di Renato. Sentendo determinati discorsi su Lucia, Nicolò anziché prendere le distanze è scoppiato a ridere.

Qualcuno riesce a capire cosa dice R ? #GFVIP pic.twitter.com/ALAon8OSyj — Mario Rossi (@MarioRossinzwx) April 13, 2026

La reazione di alcuni utenti del web

L'atteggiamento di Renato, Blu e Nicolò nei confronti di Lucia non è affatto passato inosservato agli utenti del web sintonizzati su Mediaset Extra. Un utente ha affermato: "Meritano la squalifica".

A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Che schifo quello che stanno dicendo su Lucia". Uno spettatore ha chiesto agli autori del reality show di prendere dei provvedimenti nei confronti dei tre concorrenti. Un ulteriore utente ha invece sostenuto che le parole di Blu siano state travisate: "Lei ha semplicemente suggerito a Renato di farsi le coccole un'ultima volta prima di chiudere definitivamente. Non ha mai suggerito di farla ubriacare". Un utente ha affermato: "L'atteggiamento di questi tre è peggio di un concorrente che pronuncia una parola blasfema".

Non è la prima volta che gli utenti del web hanno da ridire sul comportamento di Blu, Renato e Nicolò poiché nei giorni precedenti i tre sono stati pizzicati dai telespettatori a fare i conati ogni volta che vedevano Lucia.

Lucia Ilardo: interviene la sorella

Intanto in un video pubblicato su TikTok, la sorella di Lucia è intervenuta per prendere le difese della gieffina: "Non m'importa che si parli di mia sorella, ma parlo da donna. Da un uomo posso anche aspettarmi che possa mandare a quel paese una donna dopo averci avuto dei rapporti, ma da una donna proprio no. Questo è un concetto di violenza; va bene il gioco va bene tutto, ma qui si sta andando oltre. Un ragazzino che guarda i social quale esempio riceve?". Dunque la sorella di Lucia ha concluso chiedendo la squalifica di Renato e Blu.