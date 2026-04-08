Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 7 aprile, la concorrente Ibiza Altea ha lasciato definitivamente la casa. La modella è stata la meno votata dal pubblico tra i nominati, che includevano anche Marco Berry e Antonella Elia. Il verdetto, comunicato in diretta da Ilary Blasi, ha segnato la terza eliminazione di questa edizione del popolare reality.

L'esito del televoto e le parole di Ibiza Altea

Il momento clou della serata è stato l'annuncio del televoto, che vedeva in nomination Ibiza Altea, Marco Berry e Antonella Elia. Dopo che Antonella Elia è stata la prima a salvarsi, il confronto finale ha decretato l'eliminazione di Ibiza Altea, in quanto la meno votata.

Al momento dell'uscita, la modella ha espresso le sue emozioni con sincerità, dichiarando di aver vissuto l'esperienza con autenticità e di aver offerto la propria visione all'interno del programma. Poco dopo l'eliminazione, ha potuto riabbracciare il figlio Angel, un momento di grande commozione che ha reso il suo addio particolarmente toccante.

La conduzione di Ilary Blasi e il format del reality

La conduzione di Ilary Blasi ha guidato i concorrenti e il pubblico attraverso le fasi decisive della serata. Il televoto si è confermato, ancora una volta, l'elemento centrale, determinando il destino dei partecipanti. La trasparenza del meccanismo e la partecipazione attiva del pubblico hanno ribadito il successo del format, tra i più seguiti e discussi della televisione italiana.

L'eliminazione di Ibiza Altea apre un nuovo capitolo nel percorso del reality, che continua a riservare sorprese e momenti di forte coinvolgimento emotivo per concorrenti e spettatori.

Chi è Ibiza Altea: modella e madre

Ibiza Altea è una figura nota nel mondo dello spettacolo, apprezzata come modella e per il suo ruolo di madre. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, si è distinta per la sua autenticità e per il profondo legame con il figlio Angel. Questo rapporto ha rappresentato un punto di riferimento costante e un elemento distintivo nel suo percorso televisivo, mostrando al pubblico un lato più intimo e personale della concorrente.