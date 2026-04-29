La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda martedì 28 aprile si è rivelata un appuntamento televisivo ricco di emozioni e momenti salienti, culminato con l'eliminazione di Paola Caruso. La serata, condotta con la consueta maestria da Ilary Blasi, è stata caratterizzata da un susseguirsi di tensioni e confronti diretti tra i concorrenti, con particolare attenzione all'ingresso a sorpresa di una figura iconica che ha immediatamente movimentato le dinamiche all'interno della Casa.

Scontri accesi e il ritorno di Valeria Marini

L'arrivo di Valeria Marini ha generato non solo un'ondata di entusiasmo, ma ha anche riacceso vecchi attriti sopiti, in particolare quelli con Antonella Elia.

Le due si sono confrontate apertamente, dando vita a uno scambio serrato di accuse e provocazioni che ha coinvolto l'attenzione di tutti. Un altro scontro significativo ha visto protagonista Paola Caruso, al centro di un acceso dibattito che l'ha vista contrapporsi ad Alessandra Mussolini da una parte, e a Antonella Elia e Adriana Volpe dall'altra, con queste ultime che non hanno esitato ad attaccare apertamente Paola.

Un momento inatteso della serata ha riguardato proprio Valeria Marini, colpita da un malessere improvviso a poche ore dal suo ingresso. Con la sua consueta autoironia, la showgirl ha ammesso in diretta di aver probabilmente esagerato a tavola. Ilary Blasi, tuttavia, ha deciso di non liquidare la questione con leggerezza, trasformando il caso in un piccolo "giallo" da investigare nella suggestiva Mystery Room, aggiungendo un ulteriore elemento di suspense alla puntata.

L'eliminazione di Paola Caruso e le nuove nomination

Le Nomination della dodicesima puntata avevano messo a serio rischio quattro concorrenti molto discussi: Alessandra Mussolini, Paola Caruso, Marco Berry e Lucia Ilardo. Dopo le prime salvezze, che hanno visto Alessandra e Marco tirare un sospiro di sollievo, il duello finale al televoto si è concentrato su Paola Caruso e Lucia Ilardo. La tensione era palpabile, ma alla fine è stata Paola a dover abbandonare definitivamente il gioco e la Casa del Grande Fratello Vip.

La concorrente, classe 1985 e originaria di Catanzaro, nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad Avanti un altro! dove ha raggiunto la notorietà nel ruolo di "Bonas", ha accolto il verdetto con un misto di amarezza e consapevolezza.

Ha dichiarato di aver dato il massimo durante la sua permanenza e di aver sempre cercato di essere se stessa, pur ammettendo le difficoltà incontrate nel comprendere fino in fondo le complesse dinamiche del reality show.

Nel frattempo, Valeria Marini, che aveva fatto il suo ingresso come ospite speciale nei giorni precedenti, ha concluso la sua esperienza nella Casa. Dopo aver animato diverse dinamiche con i concorrenti e aver condiviso momenti di gioco e convivenza, la showgirl ha lasciato il programma, lasciando il segno del suo passaggio.

Al termine di una puntata ricca di eventi, sono stati annunciati i nuovi concorrenti in Nomination, che si sfideranno per la permanenza nel gioco nelle prossime decisive fasi del programma: si tratta di Francesca, Marco, Lucia, Raul, Alessandra e Adriana.