Il Grande Fratello VIP, mercoledì 22 aprile, andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata. Ilary Blasi nel corso della diretta tornerà a collegarsi con la casa per comunicare ai concorrenti il verdetto del televoto. Il Vip più votato conquisterà l'immunità, il meno votato finirà invece a rischio eliminazione. In nomination, in questo momento, ci sono: Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.
Il sondaggio lanciato su Grande Fratello ForumFree, alle ore 14:00 del 21 aprile, vede in testa Adriana Volpe con una percentuale del 62,22%.
Sondaggio Grande Fratello del 23 aprile: Adriana in pole, bene anche Alessandra
La puntata del Grande Fratello VIP di mercoledì 23 aprile non prevede eliminazioni, ma sarà determinante per scoprire il destino dei concorrenti all'interno della Casa più spiata d'Italia. Il sondaggio aperto su Grande Fratello ForumFree vede in netto vantaggio Adriana Volpe con una percentuale di preferenze del 62,22%. La showgirl dovrebbe dunque conquistare agevolmente l'immunità. Al secondo posto, Alessandra Mussolini con il 30,58% da parte degli utenti del web. Paola Caruso, invece, con appena il 7,20% di preferenze da parte del web rischia di finire in nomination in vista della prossima puntata eliminatoria.
Per scoprire se il verdetto dei sondaggi troverà riscontro con il risultato del televoto bisognerà attendere la puntata di mercoledì sera.
Il GF VIP verso il prolungamento: la finale può slittare al 19 maggio
Per i fan del Grande Fratello VIP arrivano delle buone notizie. Stando alle ultime indiscrezioni giunte in rete, la finale del reality show più longevo della televisione italiana potrebbe essere posticipata di ben due settimane. L'ultima puntata, pertanto, potrebbe andare in onda il 19 maggio e non il 5 maggio come inizialmente ipotizzato. Mediaset nonostante gli ascolti del GF Vip fatichino ad attestarsi sulla soglia dei 2 milioni di telespettatori a puntata, vuole dare fiducia al programma.
Il Grande Fratello Vip nonostante un'edizione finora poco brillante dal punto di vista dei dati Auditel, resta comunque un programma di punta della televisione italiana.