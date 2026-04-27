L'edizione 2026 del Grande Fratello Vip si sta avvicinando alla sua conclusione: tra qualche settimana, infatti, i telespettatori saranno chiamati a scegliere il vincitore tra i concorrenti che riusciranno ad arrivare in finale. Secondo i risultati provvisori di un sondaggio su Reality House (che si basano sulle preferenze di 211 utenti), Antonella Elia sarebbe la super favorita con il 47% dei voti.

Le preferenze dei fan sul web

Dovrebbero mancare circa tre settimane alla finale del Grande Fratello Vip, ma molti fan sembrano avere già le idee chiare su chi potrebbe vincere quest'edizione.

Ad oggi, 27 aprile, al sondaggio di Reality House su chi potrebbe aggiudicarsi il montepremi hanno partecipato 211 utenti e ben 99 hanno espresso una preferenza per Antonella, che quindi è prima in classifica con il 47%.

Sul web sono in parecchi a pensare che a trionfare potrebbe essere l'unica concorrente che per ora è certa di arrivare fino all'ultima puntata, nonché la prima finalista ufficiale di questa stagione del programma di Canale 5.

Le percentuali degli altri concorrenti

Basandosi sempre sui risultati parziali di questa votazione online, si apprende che Alessandra potrebbe essere l'unica in grado di ostacolare il successo di Antonella in finale.

Mussolini, infatti, è seconda in classifica con il 16% (33 voti), ma ad una distanza importante dalla coinquilina Elia.

Terzo posto per Raimondo (11% e 23 voti) e quarto per Raul (10% e 22 voti), poi tutti gli altri che sembrano avere pochissime chance.

Quando finisce il Grande Fratello Vip

Venerdì scorso Ilary Blasi ha informato i concorrenti che dovranno rimanere nella casa un po' di più rispetto al previsto, ma non ha dato loro un giorno esatto.

"Ci hanno chiesto di prolungare quest'edizione e noi li abbiamo accontentati", ha detto la conduttrice riferendosi ai telespettatori che stanno seguendo e sostenendo il cast sin dall'inizio di questa stagione che sarebbe dovuta durare solo sei settimane.

Stando a quello che si legge sul web in questo periodo, la finale dovrebbe essere stata spostata dal 5 al 19 maggio, ma manca ancora la conferma ufficiale degli addetti ai lavori.