Il televoto del Grande Fratello Vip previsto per martedì 7 aprile 2026 sembra già avere un verdetto quasi scritto. I risultati del sondaggio pubblicato su Grande Fratello ForumFree delineano infatti una situazione molto chiara: Marco Berry è il concorrente più a rischio eliminazione, con un netto distacco rispetto agli altri nominati.

Sondaggio GF Vip 7 aprile: percentuali aggiornate

Secondo gli ultimi dati raccolti online, la preferenza del pubblico appare fortemente sbilanciata:

Antonella Elia: circa 50% dei voti

Ibiza Altea: circa 28%

Marco Berry: circa 20-21%

I numeri mostrano un trend evidente: Berry si trova stabilmente all’ultimo posto, con una percentuale decisamente inferiore rispetto agli altri due concorrenti.

Marco Berry ultimo nei sondaggi: eliminazione quasi certa?

Il dato più significativo riguarda proprio il distacco. Marco Berry non solo è ultimo, ma lo è “a mani basse”, con quasi la metà dei voti rispetto a Ibiza Altea e meno della metà rispetto alla leader Antonella Elia.

Questa forbice così ampia rende la sua posizione estremamente fragile. Nei reality come il Grande Fratello Vip, quando il televoto è impostato su “chi vuoi salvare”, il concorrente con meno voti è automaticamente il più esposto all’eliminazione.

E in questo caso, i numeri parlano chiaro.

Antonella Elia domina, Ibiza seconda: il confronto

Se da un lato Marco Berry arranca, dall’altro emerge una leadership netta:

Antonella Elia domina il televoto con oltre il 50% delle preferenze, risultando di fatto già salva.

domina il televoto con oltre il 50% delle preferenze, risultando di fatto già salva. Ibiza Altea si posiziona al secondo posto con una percentuale stabile intorno al 28%, mantenendo un margine di sicurezza.

Il vero duello, quindi, sembra già deciso: Ibiza e Antonella sono al sicuro, mentre Berry resta il principale candidato all’eliminazione.

Trend confermato anche da altri sondaggi

Non si tratta di un caso isolato. Anche altre rilevazioni online confermano lo stesso scenario, con Marco Berry costantemente fanalino di coda e lontano dai suoi avversari.

Questo rafforza l’idea che il pubblico abbia già preso posizione in modo piuttosto netto.

Televoto GF Vip 7 aprile: cosa può cambiare?

Nonostante i sondaggi siano indicativi e non ufficiali, nella storia del Grande Fratello Vip raramente si assiste a ribaltoni quando il distacco è così ampio.

Le uniche variabili che potrebbero cambiare il risultato sono:

dinamiche dell’ultima puntata

eventuali polemiche o clip decisive

mobilitazione improvvisa dei fandom

Tuttavia, allo stato attuale, una rimonta di Marco Berry appare altamente improbabile.

Conclusioni

Il sondaggio ForumFree sul televoto del 7 aprile del Grande Fratello Vip offre un quadro molto chiaro: Marco Berry è il concorrente più debole e il principale candidato all’eliminazione.

Con Antonella Elia saldamente in testa e Ibiza Altea in posizione intermedia, tutto lascia pensare che sarà proprio Berry a dover abbandonare la Casa nella prossima puntata.

Per avere la conferma definitiva, non resta che attendere la diretta di martedì sera. Ma salvo sorprese, il destino sembra già segnato.