La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e nella serata del 17 aprile, verrà decretato il nome della prima finalista di questa edizione. Sarà come sempre il pubblico da casa a decidere chi, tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo merita di strappare il pass per la finale e, secondo il sondaggio lanciato da Grande fratello forum free, la favorita è Antonella, votata dal 45,03% dei 764 partecipanti al sondaggio. L'ex di Non è la Rai stacca di gran lunga le avversarie: Alessandra si ferma al 25,79%, mentre Adriana al 18,98%.

Dati aggiornati ad oggi 15 aprile alle ore 17:50.

Antonella prima finalista con 45,03%: esito sondaggio

Il televoto aperto da Ilary Blasi e che si chiuderà nella serata di venerdì 17 aprile è tutto al femminile. In nomination sono finite Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo ma nessuno dei concorrenti sa che questo televoto decreterà il nome del primo finalista di questa edizione. Sarà una sorpresa per tutti i gieffini scoprire che il più votato dal pubblico strapperà il pass per la finalissima del prossimo 5 maggio. A decidere il destino delle quattro concorrenti è come sempre il pubblico da casa attraverso il televoto. In attesa della nuova diretta, le proiezioni del sondaggio lanciato da Grande fratello forum free, indicano Antonella Elia come la favorita verso la finale.

L'ex volto di Non è la Rai, al momento, straccia le avversarie e si piazza al primo posto nel sondaggio con il 45,03% dei consensi.

Televoto del 17/04: Mussolini e Volpe battute

Niente da fare per Alessandra Mussolini che si ferma al 25,79% delle preferenze. Fa peggio Adriana Volpe che non va oltre 18,98% dei consensi. Chiude la classifica Lucia Ilardo con il 10,21%. Va precisato che questi sono solo pronostici e che tutto potrebbe venire sovvertito dall'esito del televoto ufficiale, come è già capitato diverse volte nelle passate edizioni. Non resta dunque che attendere la nuova puntata del 17 aprile per scoprire chi sarà effettivamente la prima finalista di questo Grande fratello Vip.

Antonella, Alessandra e Adriana: alleanza già finita

Non sembra esserci pace nella Casa più spiata d'Italia, visto che l'alleanza tra Alessandra, Antonella e Adriana è durata lo spazio di poche ore. Nella diretta del 14 aprile, le tre hanno ripreso ad attaccarsi nuovamente con Antonella che ha accusato Alessandra di averla presa in giro. Anche Adriana Volpe ha accusato l'ex parlamentare di essere stata sleale. Altri inquilini invece, hanno mosso critiche verso Adriana.