Nuova eliminazione in arrivo al Grande Fratello Vip e tutto si deciderà nella diretta di martedì 7 aprile quando Ilary Blasi leggerà il verdetto del televoto che vede a rischio uscita Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry. Stando ai 603 utenti che, alle ore 13 di oggi 6 aprile, hanno partecipato al sondaggio del Grande Fratello forum free, a rischiare l'eliminazione dal Reality sarebbe Marco, votato solo dal 21,72% dei partecipanti. Ibiza Altea con il 27,86% e Antonella Elia con il 50,41% sarebbero invece salve.

Sondaggio televoto del 7/04: Antonella salva con il 50,41%

Gli animi si sono accesi al Grande Fratello soprattutto dopo le ultime nomination che hanno visto finire al televoto Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry. Antonella Elia non ha preso bene il fatto di essere stata nominata da Paola Caruso e tra le due gli animi si sono surriscaldati. Stando alle proiezioni del sondaggio lanciato dal Grande Fratello forum free, Antonella non dovrebbe rischiare l'uscita dal Grande Fratello: l'ex di Non è la Rai risulta essere la preferita dal pubblico con il 50,41% delle preferenze. Antonella batte di gran lunga Ibiza Altea che si piazza al secondo posto con il 27,86% dei consensi.

Marco Berry ad un passo all'eliminazione: è lui il meno votato

Ultima piazza per Marco Berry che raccoglie solo il 21,72% dei voti. Essendo il meno votato, sarebbe proprio l'ex volto de Le iene il nuovo eliminato di questa edizione e che andrebbe ad aggiungersi a Dario Cassini e Giovanni Calvario, eliminati nelle settimane precedenti. Nulla comunque è ancora detto, visto che i pronostici potrebbero essere sovvertiti dal verdetto del televoto ufficiale. Solo nella prima serata di martedì 7 aprile si conoscerà il nome del gieffino che dovrà abbandonare definitivamente il Reality Show di Ilary Blasi, perdendo così la possibilità di vincere Il montepremi finale.

Gli ascolti del Gf Vip in leggera risalita

Il Grande Fratello Vip targato Ilary Blasi non brilla in termini di ascolti anche se, a dire il vero, c'è stato un leggero miglioramento nell'ultima diretta del 3 aprile. Venerdì scorso infatti, il Reality è stato visto da una media di 2.024.000 di telespettatori e uno share del 17,4%: risultato migliore rispetto al 16% delle puntate precedenti.