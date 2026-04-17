Buone notizie per i fan del Grande Fratello: stando a quello che riporta Fanpage.it in queste ore, l'edizione in corso del reality dovrebbe concludersi con due settimane di ritardo rispetto al previsto. Anche se manca ancora l'ufficialità, si dice che la finale del programma condotto da Ilary Blasi dovrebbe andare in onda il 19 maggio e non il 5 come si è detto e scritto nell'ultimo periodo.

L'indiscrezione sul futuro del Grande Fratello Vip

Il 17 aprile sarà eletta la prima finalista del Grande Fratello Vip, ma Ilary Blasi potrebbe avere in serbo un'altra sorpresa per i concorrenti e per i telespettatori.

Stando a quello che si legge sul web nelle ultime ore, la rete avrebbe deciso di prolungare quest'edizione del reality di qualche settimana.

Se fino a poco tempo fa si diceva che la finale sarebbe andata in onda il 5 maggio, una nuova ed insistente indiscrezione parla di un suo spostamento a martedì 19.

Se così fosse gli inquilini dovrebbero rimanere nella casa un altro mese, ovvero 15 giorni in più rispetto al periodo che era previsto prima del debutto su Canale 5.

La sorpresa annunciata sui social

Ad avvalorare l'ipotesi del prolungamento ci sarebbe un messaggio che è stato postato su tutti i profili social del GF Vip il 16 aprile scorso.

"Tenete gli occhi bene aperti, perché sta per succedere qualcosa" e ancora "C'è qualcosa nell'aria, si sta avvicinando piano piano, sarà impossibile da ignorare e presto lo scoprirete", si legge sul web a poche ore dall'inizio della decima puntata su Canale 5.

Tenete gli occhi bene aperti… perché sta per succedere qualcosa 👀 #GFVIP pic.twitter.com/ImzRb1kvi4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 16, 2026

La reazione degli spettatori

Molti fan del GF Vip hanno interpretato questo messaggio un po' enigmatico come un indizio sul prolungamento che potrebbe essere ufficializzato nel corso della puntata del 17 aprile.

"Per me ci saranno nuovi ingressi, soprattutto se è vero che durerà di più", "Sarà sicuro il prolungamento", "Due settimane in più, lo sappiamo già", "Parlate", "Vogliamo sapere", "Se spostate la finale dovete far entrare altri concorrenti", "Domani annunciano il prolungamento, è palese", "Spero di non rimanere delusa", "Diteci che è il prolungamento e nessuno si farà male", "Per me è l'annuncio dello spostamento della finale al 19 maggio", si legge su X in queste ore.