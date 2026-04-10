Le carriere di Helena Prestes e Javier Martinez sono in forte ascesa, e anche per questo motivo stanno aumentando gli impegni che li tengono lontani per periodi più o meno lunghi. Questo weekend, ad esempio, la modella sarà impegnata in Spagna con progetti legati al kite-surf e allo sport in generale, invece il pallavolista scenderà in campo con la Terni Volley Academy per un nuovo match dei play-out.

Una nuova avventura all'estero per Helena

Il successo di Helena è sotto gli occhi di tutti: solamente in questa settimana, ad esempio, Prestes è stata ospite di un brand a Monte-Carlo e di un altro a Tarifa, in Spagna.

Attualmente, infatti, la modella si trova in un club esclusivo che si occupa di kite-surff e di sport in generale e sta portando avanti una collaborazione che è in atto da diverso tempo.

La 35enne sta condividendo con i fan alcuni momenti delle sue giornate, che si dividono tra campi da tennis e passeggiate in paesini caratteristici della penisola iberica.

Al rientro da questa nuova entusiasmante avventura, Helena si preparerà a volare a New York, dove la aspettano altri importanti progetti di lavoro.

La concentrazione di Javier

Le prossime ore saranno molto importanti anche per Javier, che sarà impegnato con una partita decisiva per il futuro della Terni Volley Academy nel campionato di A3.

L'11 aprile, infatti, Martinez scenderà in campo e guiderà il suo team in quella che si preannuncia una vera e propria battaglia contro Savigliano.

La squadra umbra può ancora sperare nella salvezza e vincere il prossimo match potrebbe essere determinante in questo senso.

Il retroscena di Alessandro Rosica

Ogni volta che Helena e Javier si allontanano per motivi di lavoro, sul web si diffondono voci poco rassicuranti sul loro rapporto.

A spegnere sul nascere le chiacchiere su una presunta crisi in corso tra gli Helevier, però, ci ha pensato Alessandro Rosica scrivendo su Instagram: "Tutto ok, nessuna crisi. Litigano come tutti e poi fanno pace. Sono molto focosi".

I fan di Prestes e Martinez, però, non avevano bisogno di rassicurazioni, anche perché ormai sono abituati a queste indiscrezioni infondate sulla loro coppia del cuore.