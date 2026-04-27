Non accenna a placarsi il successo di una delle coppie più discusse degli ultimi due anni, nonché tra le più richieste da brand italiani e internazionali. Helena Prestes e Javier Martinez, infatti, hanno un calendario ricco di appuntamenti e oggi, 27 aprile, se ne è aggiunto un altro: tra il 30 ottobre e il 1° novembre, infatti, gli Helevier saranno ospiti dell'evento Roma Sposa e per loro sarà la seconda ospitata consecutiva a questa importante manifestazione.

L'annuncio di Helena e Javier sui social

Solo pochi giorni fa Helena e Javier hanno traslocato a Lecco, ma sono già tantissimi gli impegni che li aspettano i n giro per l'Italia.

In queste ore è stata ufficializzata l'ospitata della coppia ad una manifestazione che si svolgerà il prossimo autunno nella capitale: "Ci vediamo presto a Roma Sposa", hanno detto gli Helevier in un video che è stato pubblicato il 27 aprile sui social ma che dovrebbe essere stato registrato al termine della prima partecipazione dei due a quest'evento (alla fine del 2025).

Prestes e Martinez, dunque, per il secondo anno consecutivo sfileranno vestiti da sposi e saranno testimonial d'eccezione di una nuova collezione di abiti per futuri mariti e mogli.

Roma Sposa per sempre famosa✨

torneranno a sfilare io tornerò a vederli non dimenticherò mai l'emozione che ho provato vedendoli li davanti a me loro bellissimi e gentili con tutti e ho respirato l'amore che provano uno per l'altra 🥹 pic.twitter.com/yQpESDKXQc — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) April 27, 2026

La reazione del fandom

La notizia che anche quest'anno Helena e Javier saranno a Roma Sposa, ha reso felici tutti i fan che già lo scorso autunno hanno sognato vedendoli sfilare vestiti da sposi.

"Non dimenticherò mai l'emozione che ho provato vedendoli lì", "Si tornerà a respirare il loro amore da vicino, non vedo l'ora", "Che bello, quando arriva ottobre?", "La prima volta sono stati gentilissimi con tutti, io c'ero", "I più rilevanti, come sempre", si legge su X in queste ore.

La nuova vita a Lecco

Nell'ultimo anno Helena e Javier hanno viaggiato tanto, soprattutto per lavoro, ma da qualche giorno hanno finalmente preso possesso della loro prima vera casa.

Terminata la stagione sportiva, infatti, Martinez ha salutato Terni e si è trasferito nell'abitazione che ha scelto con Prestes per il loro futuro, un bellissimo appartamento che dà sul lago di Lecco e che non è molto distante da Milano, città che offre ad entrambi parecchie occasioni professionali.