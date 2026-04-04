Quasi ogni giorno Helena Prestes e Javier Martinez devono fare i conti con gli attacchi di chi non crede nella loro storia d'amore, e non solo solo gli haters a prenderli di mira sui social. Oggi, 4 aprile, la coppia ha scelto di rispondere indirettamente alle critiche pubblicando un selfie che da un lato ha zittito gli scettici e dall'altro ha fatto innamorare ancora di più chi li supporta.

La felicità di Helena e Javier sui social

La relazione tra Helena e Javier è spesso al centro delle chiacchiere, ma non per volontà dei diretti interessati.

Se gli Helevier vivono liberamente il loro amore, c'è ancora chi nutre qualche dubbio a riguardo e lo fa presente con attacchi e frecciatine quasi quotidiane.

In quest'ultimo anno Prestes e Martinez hanno risposto spesso agli haters, e nella maggior parte dei casi lo hanno fatto esponendosi in prima persona invitando chi non li apprezza ad andare altrove.

Oggi, 4 aprile, mentre sui social impazzavano nuove polemiche sul loro legame, la modella e il pallavolista hanno deciso di pubblicare una foto che indirettamente ha zittito tutti quelli che non credono nella coppia.

Buon sabato a voi ✨🤍

Il resto è fuffa...aria fritta pic.twitter.com/qjDKx7cghe — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) April 4, 2026

La reazione del fandom

La mossa di Helena e Javier ha fatto gioire tutte le persone che non sopportano più gli attacchi che entrambi ricevono dagli haters o dai sostenitori del "singolo", ovvero chi tifa solo per Prestes o per Martinez e non approva la coppia.

"Volevate zittire sua moglie e lui ha zittito voi", "Vi asfaltano con una semplice foto, unici"; "Non si fanno mettere in testa i piedi da nessuno, bravi", "Come fanno a non capire che questi ragazzi sono la forza l'uno dell'altra?", "Sono stupendi", "Il modo in cui si sostengono mi commuove", "Straordinari", "Contano solo loro, il resto è fuffa", "Amore con la A maiuscola", si legge su X in queste ore.

Il trasferimento nella nuova casa a Lecco

Il futuro di Helena e Javier non sarà a Terni: tra qualche settimana, infatti, i due si trasferiranno in una nuova casa a Lecco e lì cominceranno a progettare la loro vita insieme.

Tra qualche giorno, però, la modella andrà a Tarifa per lavoro e entro la fine di aprile volerà a New York e ci rimarrà almeno per un mese e mezzo.

Al rientro da questa importante trasferta all'esterno, Prestes e Martinez dovrebbero iniziare la convivenza nella loro nuova abitazione.