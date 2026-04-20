Oggi, 20 aprile, sono state diffuse le primissime immagini di The 50 Italia, il reality che debutterà su Prime Video il 22 maggio prossimo. I fan sono rimasti colpiti dalle reazione di Helena Prestes al primo incontro con gli altri concorrenti, tutti personaggi un po' sopra le righe che hanno spinto la modella a chiedersi dove fosse finita.

Gli spoiler ad un mese dal via

La prima edizione italiana di The 50 sarà disponibile dal 22 maggio su Prime Video, ma in queste ore sono state pubblicate alcune anticipazioni di quello che i fan potranno vedere tra poco più di un mese.

Il primo incontro tra i cinquanta personaggi famosi del cast sarà un po' traumatico per alcuni: Helena, ad esempio, non saprà nascondere il suo stupore di fronte ai comportamenti un po' sopra le righe dei suoi nuovi compagni d'avventura.

"Dove sono finita?", si chiederà la modella nel primo confessionale che ha registrato dopo l'arrivo nella location dove si svolgeranno tutte le sfide fino alla proclamazione del vincitore.

Curiosità alle stelle tra i fan di Helena

Nei mesi scorsi si è vociferato che Helena sarebbe arrivata fino in fondo anche in questo reality, e che quindi si sarebbe giocata la vittoria della prima edizione italiana di The 50.

I fan di Prestes sono curiosissima di vederla alle prese con le sfide di questo nuovo format, anche perché sanno benissimo che non è una persona che si arrende facilmente o alla quale piace perdere.

"Datemi subito questo reality", "Che cast incredibile", "Non posso aspettare un altro mese", "So già che rideremo tantissimo con lei", "Io godrò nel vederla vincere, perché vincerà e zittirà tutti", si legge sui social in questi giorni.

La pausa dai social e il trasloco

Nelle ultime ore sul web si è parlato di Helena anche per la pausa che ha scelto di prendersi per curare un brutto raffreddore.

Tramite i suoi profili social, infatti, la modella ha informato i fan che in questi giorni non sarà attiva come al solito sia per motivi di salute che per ultimare il trasloco al quale sta lavorando da settimane.

Visto che Javier ha concluso l'avventura con la Terni Volley Academy, a breve gli Helevier si trasferiranno in una nuova casa a Lecco.