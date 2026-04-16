Nell'ultimo anno la carriera di Helena Prestes è decollata, ma tra i suoi fan c'è pensa che meriterebbe più spazio in televisione. In questi giorni, infatti, sui social c'è chi si è accordato per proporre la modella come ospite di una delle prossime puntate di Che tempo che fa, un programma che potrebbe aiutare la 35enne a farsi conoscere da un pubblico più ampio.

La richiesta dei sostenitori di Helena

Fatta eccezione per qualche intervista a Verissimo e una sfida con Javier a Celebrity Chef, Helena non ha avuto molto spazio in tv dopo l'esperienza al Grande Fratello.

Nel fandom della modella c'è chi è convinto che lei meriterebbe di stare davanti alle telecamere più di altri personaggi, anche perché avrebbe molto da raccontare al pubblico.

Alcuni sostenitori di Prestes si sono ritrovati a concordare che la loro beniamina sarebbe perfetta per un programma che va in onda tutte le domeniche sul Nove, e per questo hanno fatto una specie di appello a chi ci lavora.

"La vogliamo ospite a Che tempo che fa", è il messaggio che hanno condiviso molti fan di Helena in vista del ritorno del format dopo una breve pausa.

Le riflessioni del fandom

L'affetto dei fan nei confronti di Helena è tale che molti di loro hanno deciso di esporsi in prima persona per proporla come ospite di Che tempo che fa.

"Vogliamo rivederla in tv", "Siamo in tanti, quindi muoviamoci tutti insieme", "Scriviamo al programma", "Secondo me ci daranno retta", "Io la vedrei benissimo anche a Belve", "A Verissimo è sempre stata spigliata e sincera, non capisco perché non le danno spazio anche altrove", "Lei merita più di molti altri senza arte né parte", si legge sui social.

Live settimanale su TikTok

Nell'attesa di rivederla in televisione (accadrà sicuramente a maggio, quando saranno caricate su Prime Video le puntate del nuovo reality The 50 Italia), i fan di Helena possono continuare a seguirla sui social.

Oggi, 16 aprile, la modella farà una diretta su TikTok insieme ad un make-up artist che svelerà le tendenze di questo periodo: la live inizierà alle 18:00 e sicuramente saranno in migliaia a collegarsi sulla piattaforma per seguirla e per commentare tutto quello che accadrà.