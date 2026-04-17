Da più di un anno Helena Prestes deve fare i conti con le critiche e con i tentativi di qualche hater di sabotare la sua relazione con Javier Martinez. In maniera sottile ma intelligente, però, la modella sa benissimo come marcare il territorio e lo ha dimostrato poche ore fa paragonando il suo fidanzato ad una torta al cioccolato dalla quale sarebbe meglio stare lontano perché creerebbe dipendenza.

La mossa social di Helena fa discutere

Da sempre Helena ha un rapporto molto diretto con i fan, e anche poche ore fa lo ha dimostrato.

Mentre si trovava in pasticceria a Terni, infatti, la modella ha registrato un video che ha conquistato tutti per il messaggio che è riuscita a mandare usando ironia e intelligenza.

"Il mio fidanzato è come una torta al cioccolato, a volte dolce e altre extra dark", ha esordito Prestes in quello che tanti hanno interpretato come un velato avvertimento a tutte le donne che vorrebbero stare al suo posto.

"Stategli lontano, crea dipendenza", ha concluso la 35enne sui suoi profili social.

https://t.co/Go3elotBf0

"stategli lontano"

e non è interpretabile quello ha detto quello è 👑 pic.twitter.com/z1vtdxllr5 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) April 17, 2026

La reazione del fandom

Chi segue Helena sui social adora la classe e l'intelligenza con la quale mette a tacere gli haters o chiunque cerca di insinuarsi nella sua relazione con Javier.

"Stategli lontano, non è interpretabile quello che ha detto", "Anche oggi ha un messaggio per voi", "Si rassegneranno?

Purtroppo no", "Che regina", "Avete capito?", "Brava Helena", "Ha ragione, mollateli", "Ha detto tutto lei", "Mi inchino", "Messaggio chiarissimo", si legge su X il 17 aprile.

Il futuro tra trasloco e viaggi

Nelle ultime ore Helena ha fatto diverse dirette (su TikTok e sul suo canale esclusivo di Instagram) e ha risposto ad alcune domande dei fan.

Come aveva già anticipato in passato, a breve Prestes andrà a New York per motivi professionali e ci rimarrà più di un mese, ma molto probabilmente prima porterà a termine il trasloco (da Terni a Lecco) al quale sta lavorando da tempo.

La 35enne ha anche svelato che le piacerebbe andare in Argentina con Javier, anzi ha detto che lei e il fidanzato parlano spesso di questo viaggio che le permetterebbe di visitare i posti dove lui ha vissuto prima di trasferirsi in Italia con la famiglia.