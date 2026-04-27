Continuano i cambiamenti nella vita di Helena Prestes: dopo aver traslocato in una nuova casa, la modella ha preso una decisione molto importante sul suo futuro professionale. Come ha svelato lei stessa in una recente live su TikTok, la 35enne non parteciperà più a reality-show o ad altri programmi di quel genere: The 50 Italia, che sarà disponibile su Amazon Prime dal 22 maggio, sarà l'ultima occasione per vedere la donna in trasmissioni che prevedono eliminazioni e gare per la conquista di un montepremi.

La scelta di Helena che spiazza tutti

Negli ultimi anni Helena ha partecipato a diversi reality e questo le ha permesso di farsi conoscere da un pubblico più ampio.

Dopo essersi messa alla prova all'Isola dei famosi, Pechino Express, Grande Fratello e The 50 Italia, però, la modella ha deciso di dire "basta" a questo genere di programmi.

In una live che ha fatto recentemente su TikTok, infatti, Prestes ha anticipato ai fan che non la vedranno più in trasmissioni che prevedono televoti o gare per la conquista di un montepremi.

D'ora in poi, dunque, Helena si concentrerà sulla moda, sui social e su eventuali ospitate in format televisivi che non hanno nulla a che vedere con i reality.

Spoiler sull'esperienza a The 50 Italia

Qualche giorno fa è stato ufficializzato il giorno in cui The 50 debutterà su Amazon Prima con la sua prima edizione italiana.

Le puntate del reality che sono state registrate lo scorso autunno, dunque, saranno disponibili dal 22 maggio e finalmente i fan potranno vedere come se l'è cavata Helena in questa nuova sfida.

Si vocifera che la modella avrebbe sbaragliato la concorrenza vincendo la maggior parte delle sfide e qualificandosi per la finale, ma soltanto tra qualche settimana si scoprirà davvero come è andata a finire quest'avvincente esperienza.

I primi giorni a Lecco con Javier

Da venerdì scorso Helena si è trasferita ufficialmente nella sua nuova casa e Javier l'ha raggiunta sabato sera.

Quello appena trascorso, dunque, è stato il primo weekend degli Helevier insieme a Lecco, la città che hanno scelto per ripartire dopo quasi un anno a Terni.

Martinez ha deciso di prendersi qualche mese per riflettere sul suo futuro professionale e in particolare se lasciare o no la pallavolo.