Oggi, 15 aprile, la sorella di Helena Prestes ha ottenuto la cittadinanza italiana e la modella ha voluto condividere anche con i fan la gioia per questo importante traguardo. In un video che ha postato sui social, inoltre, la 35enne ha svelato che è solo grazie all'insistenza di suo padre se lei e Mariana hanno deciso di intraprendere il percorso burocratico che le ha portate a diventare cittadine del Paese dove vivono da molti anni.

La gioia di Helena sui social

Sono passati molti anni da quando le sorelle Prestes si sono trasferite in Italia, ma soltanto oggi entrambe posso dire di essere cittadine del nostro Paese a tutti gli effetti.

Tramite i suoi profili social, infatti, Helena ha parlato di questo importante traguardo di Mariana e poi ha svelato grazie a chi sono riuscite a raggiungerlo.

"Voglio condividere una piccola riflessione con voi. Io ho avuto la cittadinanza in un periodo in cui facevo avanti e indietro tra Parigi e New York e mio padre ha insistito molto su questo. Oggi la legge è cambiata, se non l'avessi ascoltato saremmo ancora a fare il permesso di soggiorno ogni anno, ed è molto difficile. Ringrazio papà, perché con le sue insistenze ci ha fatto arrivare a un bel traguardo. Vi consiglio di ascoltare sempre i parenti e di dirgli grazie finché potete", ha detto la modella poche ore fa.

Il tuo papà è fiero di voi e sta illuminando il vostro cammino da lassù ✨🤍#helenerspic.twitter.com/BfVUKpzLM5 — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) April 15, 2026

L'emozione condivisa sul web

Il retroscena che Helena ha scelto di condividere sui social ha toccato il cuore di tutti, soprattutto delle persone che la seguono e la supportano da anni a distanza.

"Vostro padre è sicuramente fiero di voi e vi sta illuminando il cammino da lassù", "Ti voglio bene", "Sei una persona speciale", "Vorrei tanto abbracciarti", "Non sei mai riuscita a odiarlo, anzi lo hai amato fino alla fine", "Hai un cuore d'oro", "Siamo noi che ringraziamo te per la bella persona che sei", si legge su X.

Il messaggio d'affetto per i fan

Ogni giorno Helena riceve tanto affetto da parte dei fan e oggi ha voluto ringraziarli con un messaggio che ha commosso tutti.

"Grazie per tutto il vostro amore, siete unici. Il mio cuore è pieno e vi posso solo ringraziare per questo", ha scritto la modella su X dopo aver festeggiato la cittadinanza italiana della sorella Mariana.