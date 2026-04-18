Nella maggior parte dei casi Helena Prestes preferisce non rispondere agli hater per non dargli troppa importanza, ma qualche ora fa non è riuscita a trattenersi. Infastidita dai commenti di chi sostiene che trascurerebbe il suo cane, la modella ha scritto un lungo messaggio sia per spiegare perché Amy non viaggia quasi mai con lei che per invitare queste persone a non parlare senza sapere come stanno davvero le cose.

L'amaro sfogo di Helena

Non accennano a placarsi gli attacchi degli hater nei confronti di Helena, soprattutto sulla sua sfera personale.

In queste ore la 35enne ha scelto di prendere posizione contro chi ha messo in dubbio il suo affetto per Amy, il cane che ha preso con sé diversi anni fa e che è diventata una vera e propria compagna di vita.

"Trascuro il mio cane? Parlate a vanvera, siete infelici e ignoranti. Purtroppo lei non viaggia in aereo, le piace stare nel suo. Non le mai mancato niente. Per fortuna non può leggere le cavolate che io sono obbligata a leggere", ha scritto Prestes sul suo account di X il 18 aprile.

La gente sempre che parla a vanvera del mio cane, potrei scrivere un libro per raccontare la nostra storia. Ho dovuto imparare tante cose, purtroppo lei non è un cane che viaggia facilmente in aereo. Sarebbe stressante e triste per lei. A parte che mezza Maremano è un cane… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) April 18, 2026

L'affetto dei sostenitori

In poche ore questo messaggio di Helena ha ricevuto migliaia di "mi piace" e altrettanti commenti, l'unico modo che hanno i fan per dimostrarle affetto e vicinanza in momenti così delicati.

"Lascia stare chi non ti ama, sono persone cattive", "L'invidia è una brutta bestia", "Non sanno più su cosa attaccarti, ora se la prendono pure con la povera Amy", "La tratti come se fosse tua figlia, come fanno a dire il contrario?", "Fregatene, sono persone senza umanità", "Sono infelici della loro vita", "Non rispondere nemmeno, devono rimanere nell'ombra", "Stanno cercando di ferirti in ogni modo, e sanno che Amy è un tasto delicato", si legge sui social.

Il trasloco a Lecco con Javier

Quelle in corso sono giornate molto frenetiche per Helena che, oltre ai tanti impegni di lavoro che ha in giro per l'Italia, sta anche organizzando un trasloco.

Dopo aver avuto le chiavi della casa che ha comprato, Prestes ha cominciato a preparare gli scatoloni che porterà a Lecco: tra non molto, infatti, la modella lascerà Terni (dove ha vissuto da settembre ad oggi) e con Javier si trasferirà vicino al lago.