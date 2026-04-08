Nell'ultimo anno Helena Prestes non si è fermata un attimo e, visto il calendario dei suoi prossimi impegni, sembra non avere nessuna intenzione di farlo proprio ora che la sua carriera è in forte ascesa. Dopo aver partecipato ad alcuni eventi che Replay ha organizzato a Monte-Carlo, la modella volerà a Tarifa per lavorare con un altro brand con il quale collabora da tempo. Entro la fine del mese, poi, la 35enne si trasferirà per almeno 40 giorni a New York.

Agenda fitta per Helena

Quello in corso sarà un mese molto intenso per Helena, soprattutto dal punto di vista professionale.

Il 6 e il 7 aprile, infatti, Prestes è stata ospite di un brand a Monte-Carlo, dove si sta svolgendo il primo torneo di tennis sulla terra battuta di questa stagione.

Martedì scorso la modella ha assistito al match di Jannik Sinner e ha posato per i tantissimi fotografi che erano presenti, dopodiché si è messa in viaggio verso la prossima avventura.

Helena Prestes appare già nei registri ufficiali del Rolex Monte-Carlo Masters 🎾✨



Le foto di Helena all’evento sono state pubblicate sul sito Getty Images, documentando la sua presenza durante il terzo giorno del torneo a Monaco 🤍 #HelenaPrestes pic.twitter.com/CwZ86zbEIY — Update Helena Info (@infoprestes) April 7, 2026

Il supporto dei fan

In queste ore Helena ha pubblicato alcuni scatti dell'esperienza a Monte-Carlo, e i suoi tanti fan l'hanno riempita di elogi e complimenti sui social.

"Stupenda", "Ovunque va porta classe ed eleganza", "Una donna che non ha bisogno di sgomitare per farsi notare", "Cittadina del mondo", "La classe non è acqua", "Bellezza rara", "Magnifica", "Sempre più orgogliosi di te", "Vola", "Porti la luce in ogni posto dove vai", "Pazzesca", "Inimitabile", "Sei un esempio", "Tanta stima per te", "Fiera di seguirti da quando sei arrivata in Italia", "Un altro evento importante, brava", "Lei sì che lavora con brand di un certo livello", si legge su X in queste ore.

Le prossime tappe

Terminati gli impegni a Monte-Carlo, Helena andrà in Spagna per lavorare ad un progetto al quale tiene molto.

Nei prossimi giorni, infatti, Prestes sarà a Tarifa e si dividerà tra kitesurf e altre attività che sicuramente condividere con i suoi tantissimi fan sui social.

Entro la fine di aprile, invece, la modella dovrebbe volare oltreoceano: dopo aver rimandato più volte questo viaggio, a breve la 35enne andrà a New York e ci rimarrà circa 40 giorni, il tempo necessario per portare a termine tutti i progetti che ha in sospeso in America.