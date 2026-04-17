La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez non potrebbe andare meglio e a provarlo sarebbero anche alcune confidenze che la 35enne ha fatto ai fan in live su TikTok. Nonostante i mille impegni di lavoro che la aspettano, la modella ha svelato che tra i suoi progetti futuri ci sarebbe anche quello di andare nei posti dove è nato e cresciuto il fidanzato, in Argentina.

Le dichiarazioni di Helena in diretta

I tanti impegni di lavoro che ha non impediscono a Helena di programmare il suo futuro con Javier, soprattutto i momenti di svago che potranno concedersi una volta terminata la stagione sportiva in corso.

In una live che ha fatto di recente su TikTok, infatti, Prestes ha svelato cosa le piacerebbe fare con il fidanzato quando avranno entrambi un po' di tempo libero.

"Vogliamo andare in Argentina e io ho proposto anche Perù e Guatemala visto che saremo lì vicino, ma non sono se riusciremo a passare dal Brasile", ha raccontato la modella mentre era in diretta con un suo amico truccatore.

La reazione dei fan

La notizia che Helena e Javier andranno insieme in Argentina (nei posti dove lui è cresciuto), ha emozionato tutte le persone che hanno visto nascere il loro amore nella casa del Grande Fratello.

"Quando la porterà in Argentina sarà la mia fine", "Mi viene da piangere già adesso", "Non vedo l'ora", "Che emozione", "Chissà come staremo quando li vedremo lì insieme", "Sarà bellissimo", "E poi c'è chi ha il coraggio di dire che non si amano davvero", si legge su X in questi giorni.

La frecciatina sui social

Sempre in queste ore Helena si è resa protagonista di un siparietto che ha divertito tutti i suoi sostenitori.

Mentre si trovava in pasticceria, infatti, la modella ha ripreso prima un dolce al cioccolato e poi il fidanzato e ha commentato: "Lui è come quella torta, certe volte dolce e altre meno. Voglio dirvi una cosa, stategli lontano perché proprio come il cioccolato crea dipendenza".

Chi segue Prestes da tempo sostiene che con queste parole avrebbe voluto punzecchiare tutte le persone che vorrebbero essere al suo posto, in particolare quelle che non perderebbero l'occasione di screditarla agli occhi del compagno.