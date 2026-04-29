Sono passati pochi giorni da quando Helena Prestes si è trasferita definitivamente a Lecco, ma sono già tanti i nuovi progetti che ha scelto di condividere con chi la segue sui social. Di recente, ad esempio, la modella si è mostrata nell'inedita versione di tennista e ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità perché se la cava molto bene anche in questo sport.

Il successo di Helena non si ferma

Nell'ultimo anno Helena ha dimostrato che è più forte delle critiche e degli attacchi degli haters, e la sua carriera sempre più in ascesa lo confermerebbe.

Anche se manca dal piccolo schermo da molto tempo (fatta eccezione per qualche ospitata a Verissimo), Prestes continua a ricevere proposte di lavoro da chi la vorrebbe come testimonial d'eccezione.

In questi giorni, ad esempio, la 35enne ha avviato diverse nuove collaborazioni, tra cui quella con un brand che produce racchette da tennis e che proprio di recente l'ha invitata ad un evento esclusivo che si è tenuto a Como.

Da quando è stata ospite del Master 1000 di Monte-Carlo, la modella sembra aver scoperto una passione per questo sport e infatti lo ha praticato anche per divertimento e non solo per lavoro.

L'orgoglio del fandom

Sembrano aumentare di giorno in giorno le collaborazioni tra Helena e brand di vario genere (dall'abbigliamento allo sport, passando per prodotti per la cura del corpo ad altri di telefonia), e i suoi sostenitori non potrebbero essere più orgogliosi di così.

"Ma c'è qualcosa che non sa fare?", "Lei piace perché si mette in gioco e si impegna", "Riesce ad essere straordinaria in tutto", "Stupenda e versatile", "Nuovi lavori e nuovi look, ma lei è sempre la più bella", "E chi la ferma più?", "La nostra queen è sempre un passo avanti", si legge sui social in questi giorni.

Attesa per il viaggio a New York

Tra i fan di Helena c'è chi si sta chiedendo con insistenza quando partirà per l'America, dove la attendono un sacco di progetti importanti.

In live Prestes aveva detto che si sarebbe andata a New York entro la fine di aprile e che ci sarebbe rimasta per almeno 40 giorni, ma a poco più di 24 ore dalla fine del mese non ci sono ancora novità su quest'attesissima trasferta oltreoceano.