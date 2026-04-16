Il rapporto tra Helena Prestes e la famiglia di Javier Martinez è ottimo, e a provarlo sono le dolcissime parole che il suocero le ha dedicato su Instagram poche ore fa. Sotto ad un post di lavoro che la modella ha caricato sul suo profilo, infatti, si può trovare la dedica del signor Mariano, che ha descritto la 35enne come la figlia femmina che non ha mai avuto.

Il gesto d'affetto del papà di Javier per Helena

Il legame tra Helena e il padre di Javier è sempre più solido, e probabilmente si è rafforzato ancora di più da quando è venuto a mancare il signor Prestes quasi due mesi fa.

Mariano ha sempre sostenuto la modella (è stato tra i primi fan degli Helevier al Grande Fratello) e nelle ultime ore ha dimostrato di essere pronto a fare il tifo per lei anche pubblicamente.

L'uomo, infatti, ha deciso di dedicare dolcissime parole alla donna che ha rubato il cuore del figlio e di tutta la sua famiglia nell'ultimo anno.

"Non c'è nessuna più bella di lei. Se fossi un imprenditore e dovessi promuovere un prodotto, lo affiderei a mia figlia perché sarebbe un successo assicurato. Dico questo non perché è mia figlia, ma perché non c'è un'altra come lei", ha scritto papà Martinez sotto all'ultimo post Instagram di Helena.

“Se lo dico alla mia figlia, colpo sicuro… e non perché sia mia figlia, ma perché un’altra come lei non c’è, ahaha”



“Cosa più bella non c’è… sì, io sono un imprenditore, devo promuovere il prodotto” pic.twitter.com/SdZdtn3l70 — 🪽 (@karmaisagodw) April 15, 2026

L'entusiasmo del fandom

Le belle parole che il signor Martinez ha speso per Helena non sono passate inosservate, anzi sui social se ne sta discutendo da quando qualcuno le ha notate su Instagram.

"Ha ragione su tutto", "Non vedo errori", "Nessuna è come Helena, grande verità", "Ogni volta che la chiama figlia mi scende una lacrimuccia", "Helena è una Martinez a tutti gli effetti", "Parole di orgoglio di un padre verso la propria figlia", "L'ha amata dal primo momento", "Che cosa meravigliosa", si legge sui social in queste ore.

Nuovo appuntamento su TikTok

Quella che sta per concludersi è stata una settimana molto intensa per Helena, tra impegni di lavoro alla gioia per la cittadinanza italiana che ha ottenuto sua sorella.

In tutto questo Prestes non si è mai dimenticata dei suoi fan, anzi in queste ore ha fissato un nuovo appuntamento virtuale con loro: oggi, 16 aprile, alle 18:00 la modella sarà in live su TikTok e chiacchiererà con chiunque vorrà collegarsi con il suo account.