L'affetto dei fan per Helena Prestes è incalcolabile e poche ore fa è arrivata l'ennesima prova di ciò. In una delle tante foto che la modella ha postato sul suo canale broadcast di Instagram l'altra sera, spicca quella che ha fatto al braccio di una persona che ha deciso di tatuarsi un suo motto, ovvero una frase che ripeteva spesso quando era reclusa nella casa del Grande Fratello.

Il gesto che spiazza Helena

Da più di un anno Helena può contare sul supporto e sull'amore di tantissimi fan, la maggior parte dei quali si sono affezionati a lei seguendola al Grande Fratello.

Prestes ha sempre cercato di avere un rapporto diretto con i suoi sostenitori, un legame che coltiva giorno dopo giorno con contenuti social e incontri di persona.

Poche ore fa, ad esempio, la 35enne ha deciso di condividere con il suo fandom una serie di scatti inediti, ma uno in particolare ha attirato l'attenzione.

La modella ha postato la foto che ha fatto al braccio di una fan che si è tatuata la scritta "is very good", una frase che lei usa spessissimo e che era diventata quasi un suo motto quando viveva tra le mura più spiate d'Italia.

Il rapporto quotidiano con i fan

Se Helena ha molto successo sui social (le sue live sono seguitissime e le foto che pubblica ricevono migliaia di "mi piace") è anche perché riesce a tenere sempre alta la curiosità dei fan sulla sua vita privata e professionale.

Quasi ogni giorno, infatti, Prestes aggiorna i suoi sostenitori sui progetti ai quali lavora e sulle altre novità che la riguardano (l'ultima è il trasloco in una casa tutta sua a Lecco), e ciò la aiuta a coltivare un rapporto virtuale con le tantissime persone che la seguono sul web.

Il trasloco a Lecco e l'avventura a New York

Dopo aver completato il trasferimento nella loro nuova casa a Lecco, Helena e Javier si sono mostrati sui social con diverse valigie al seguito.

Il 28 aprile, infatti, tra i fan c'è chi si sta chiedono quale sarà la prossima tappa della coppia e qualcuno ipotizza che potrebbe essere arrivato il momento di volare a New York per lavorare su tanti progetti ancora top secret.

Sicuramente nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sulla destinazione finale degli Helevier.