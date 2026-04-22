Nell'ultimo periodo Helena Prestes ha deciso di ignorare le persone che non farebbero altro che ficcare il naso nella sua vita privata, e a confermarlo sarebbe la reazione che ha avuto in una recente live in cui diversi utenti continuavano a fare domande o riferimenti a Javier Martinez. La modella ha preferito spostare l'attenzione su altri argomenti, e ciò ha lasciato intendere che non vuole parlare solo della sua relazione con chi la segue con affetto sui social.

La risposta di Helena che sorprende

Oggi, 22 aprile, Helena ha fatto una live su Instagram mentre si truccava e per diverso tempo a chiacchierato con le persone che erano collegate con il suo profilo.

A colpire molti utenti, però, è stata la decisione della modella di ignorare le insistenti domande che qualcuno le ha fatto su Javier e sulla loro storia d'amore.

"Bella la maglietta con l'orso", è uno dei commenti ai quali Prestes ha deciso di rispondere in modo inaspettato.

"Sì, è di Ralph Lauren", ha tagliato corto la 35enne.

" la maglietta con l'orso"

" Si è della Ralph Lauren"

Lei continuerà a farle schiumare perché regine si nasce non si improvvisa 👑🤍 pic.twitter.com/k5vGfJg8JN — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) April 22, 2026

In diretta c'è chi non aspettava altro che un riferimento di Helena al fidanzato (soprannominato "orso" da quando era bambino), ma lei ha scelto di non accontentare questa gente eccessivamente interessata alla sua vita privata.

L'entusiasmo del fandom

La decisione di Helena di non dare attenzioni agli utenti troppo invadenti, sembra aver conquistato la maggior parte delle persone che la seguono sui social.

"Lei continuerà a farvi schiumare perché regine si nasce", "Sono stufa io di tutte queste allusioni, figuriamoci lei", "Sono ossessionate e disagiate, meritano solo indifferenza", "Vi ha levato l'unico motivo per il quale la seguivate, il fidanzato", "Stanno dando i numeri", "Fa benissimo a lasciarle a bocca asciutta", "Brava la nostra ragazza", "Smettetela di chiedere di Javier, siete pesanti", si legge su X il 22 aprile.

Gli impegni di lavoro a Milano

Da un paio di giorni Helena si trova a Milano per motivi di lavoro: soltanto martedì scorso, infatti, la 35enne ha partecipato a quattro eventi della Design Fashion Week.

Prestes è richiestissima da brand di moda e non solo, e la prova di ciò arriva dai tanti contenuti che ha postato sui social per fare pubblicità agli sponsor che l'hanno voluta ospite.