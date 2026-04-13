L'agenda di Helena Prestes è pienissima, infatti anche questa settimana la modella dovrà lavorare su diversi progetti. Il 13 aprile, però, tutto il fandom si è emozionato con una storia che la 35enne ha pubblicato e con la quale sembra aver confermato il suo forte desiderio di maternità.

Il gesto social che commuove tutti

La scorsa settimana Helena si è divisa tra diversi impegni di lavoro: dopo aver trascorso un paio di giorni a Monte-Carlo ospite di un brand, la modella è volata in Spagna per un altro progetto molto importante.

Concluso il weekend Prestes si è rimessa in viaggio, pronta ad affrontare nuove sfide professionali.

Nell'attesa di poter condividere quello a cui sta lavorando, la 35enne ha sorpreso tutto il suo fandom con un contenuto esclusivo che ha emozionato chiunque l'abbia visto.

In una storia che ha pubblicato sul suo canale per soli abbonati, Helena ha confermato il suo forte desiderio di maternità, un sogno che ha da sempre e che spera di poter realizzare con il fidanzato Javier al più presto.

La reazione dei fan di Helena

Il 13 aprile nel fandom di Helena c'è molta commozione, e la causa è sicuramente la scelta della modella di condividere con chi la supporta un desiderio così importante e privato.

"Che dolcezza infinta", "Già al GF Javier le diceva che la immaginava mamma, pensa dopo un anno insieme", "Quella storia mi ha distrutto", "Vi auguro un figlio con tutto il cuore, è il viaggio più bello che due persone possono fare", "Quando capiterà, sarà un'emozione immensa", "Succederà, ne sono certa", "Mi sono sciolta", "Questo vostro desiderio ci emoziona, siete bellissimi", "Una dolcissima immagine", si legge su X in queste ore.

Il supporto a distanza per Javier

Lo scorso weekend Helena e Javier sono stati lontani per lavoro, ma soprattutto la modella non ha perso l'occasione per sostenere il fidanzato che era impegnato con un match molto importante.

"Forza amore mio, forza ragazzi", ha scritto più volte Prestes nella chat di una diretta streaming della partita che la Terni Volley Academy ha giocato contro Savigliano sabato scorso.

Purtroppo il gruppo capitanato da Martinez ha perso 3-1, ma i play-out sono ancora tuti da giocare.