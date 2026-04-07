Non c'è edizione del Grande Fratello in cui non si è parlato di Helena Prestes e del suo percorso da concorrente. In questi giorni anche gli attuali inquilini della casa hanno ricordato la modella: Francesca Manzini ha menzionato l'episodio del lancio del bollitore, invece Ibiza Altea e gli altri hanno concordato nell'affermare che la 35enne sarebbe la vincitrice morale della stagione che ha visto trionfare Jessica Morlacchi.

I commenti su Helena al Grande Fratello Vip

Negli ultimi giorni nella casa del GF Vip è stato ricordato un episodio simbolo dell'edizione che è andata in onda due anni fa: il lancio del bollitore.

Francesca ha commento l'accaduto con i compagni d'avventura, poi si è esposta sostenendo che Helena l'avrebbe fatto solo perché Jessica l'avrebbe provocata eccessivamente.

Molti inquilini hanno concordato con Manzini su questa vicenda, poi Ibiza ha preso la parola e ha affermato che Prestes sarebbe l'unica vera vincitrice di quella chiacchierata stagione del reality di Canale 5.

"Ricordiamo più Helena di Jessica, è così", ha detto la modella trovando il supporto della maggior parte degli altri concorrenti.

il bollitore ed helena prestes la vera vincitrice nominati anche in questa edizione💜pic.twitter.com/iJeTBjX49v — 🌻 𝕾𝖔𝖑𝖊𝖎𝖑 🌻 (@sunstateofmind_) April 6, 2026

Le opinioni dei fan sui social

Non è la prima volta che i concorrenti del GF definiscono Helena la vincitrice morale della sua edizione, e i suoi fan non possono che essere fieri di ciò.

"Il bollitore e la vera vincitrice nominati anche in questa stagione, fantastico", "Quell'anno non ha vinto Jessica, ma chi odiava Helena", "La queen è sempre nei loro pensieri", "Non c'è un'edizione in cui non la nominano", "Ha lasciato la sua firma in quella casa", "Si ricordano più di lei che della vincitrice, tutto giusto", "Sto volando", si legge su X in questi giorni.

La risposta da applausi agli hater

In queste ore sul web si sta parlando di Helena anche per la risposta impeccabile che ha dato a chi l'ha definita "vecchia" in una live su TikTok.

"Dite che sembro vecchia? Beh, è vero. Ho felicemente 35 anni e sono in ottima salute, che è la cosa più importante", ha detto la modella spegnendo sul nascere gli attacchi di chi non perde l'occasione per punzecchiarla quando è in diretta con i fan tra un impegno di lavoro e l'altro.