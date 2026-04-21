Tra un impegno di lavoro e un faticoso trasloco, Helena Prestes ha trovato il tempo per condividere con i suoi fan alcuni nuovi scatti. Il post che la modella ha caricato su Instagram il 21 aprile ha fatto incetta di like, ma a colpirla è stato il dolce commento che le ha scritto Stefania Orlando, l'amica che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello più di un anno fa.

Le parole che spiazzano Helena

Oggi, 21 aprile, Helena ha lasciato senza parole chi la segue su Instagram: la 35enne, infatti, ha pubblicato alcune foto inedite e tutti sono rimasti colpiti dalla sua bellezza e dai costumi da bagno che indossava in quell'occasione (che appartengono al suo brand di capi realizzati all'uncinetto).

In poche ore questo post di Prestes ha ricevuto migliaia di "mi piace" e centinaia di commenti, ma ad attirare la sua attenzione è stato quello di una delle sue più care amiche.

"La mia ragazza preferita", ha scritto Stefania Orlando sui social.

La modella ha risposto alla dedica dell'ex concorrente del Grande Fratello con queste emozionanti parole: "Ogni volta che mi dici queste cose, il mio cuore batte forte. Sono io la tua fan, ti amo".

L'apprezzamento immediato di Javier

Come hanno notato i fan più attenti, Javier è stato uno dei primi che hanno messo "mi piace" al nuovo post di Helena.

"Non le ha neanche dato il tempo di postare", "Adoro i suoi like immediati", "Sono sempre pronti a sostenersi, una coppia meravigliosa", "Io ho visto il post dopo sei secondi e il like di Javier c'era già", "Javier è stato più veloce della luce", "Un flash", "Non avevo dubbi", si legge su X in queste ore.

Le prime anticipazioni di The 50 Italia

Negli ultimi giorni sono stati dati un po' di spoiler sulla prima edizione italiana di The 50, un nuovo reality che sarà disponibile su Prime Video dal 22 maggio.

In un video che è stato pubblicato sulle pagine social del programma, si vede Helena piuttosto perplessa dopo il primo incontro con gli altri concorrenti.

"Ma dove sono finita?", ha detto la modella nel confessionale che ha registrato prima di iniziare a sfidare gli altri 49 personaggi famosi che come lei avevano l'obiettivo di vincere un montepremi da devolvere ad un proprio follower.