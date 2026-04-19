Il weekend che sta per concludersi è stato molto movimentato per Helena Prestes. Dopo aver trascorso una giornata a Roma con Javier Martinez, la modella ha comunicato ai fan che si assenterà per un po' di tempo dai social per motivi di salute. Questa notizia ha dato il via ad un acceso dibattito tra chi difende la privacy della 35enne e chi avrebbe preferito vederla al palazzetto di Terni per l'ultima partita in casa del fidanzato.

La trasferta nella capitale con Javier

Sabato scorso Helena ha documentato la sua giornata sui social, soprattutto le ore che ha passato a Roma per due motivi speciali.

Dopo aver effettuato un lancio con il paracadute (sua grande passione), infatti, la 35enne si è concessa un aperitivo al tramonto con Javier, che ha condiviso con lei questa breve ma romantica trasferta nella capitale.

Tornata a casa, però, Prestes si è sentita poco bene e ha deciso di staccare la spina per recuperare le energie in vista dei prossimi impegni di lavoro che ha in programma.

Il comunicato di Helena su Instagram

"Sono ammalata, ho bisogno di qualche giorno per riposarmi. Grazie di tutto e a presto", ha scritto Helena su Instagram poche ore fa.

Con un semplice messaggio che ha postato sui social, dunque, la modella ha informato i fan del fatto che si assenterà finché non sarà di nuovo in forma e potrà dedicarsi sia a loro che ai tanti impegni che la aspettano nei prossimi giorni (tra i quali una trasferta a New York di almeno 40 giorni per lavorare a progetti ancora top secret).

Si avvicina l'esordio di The 50 Italia

Sempre in queste ore è stato svelato il giorno in cui The 50 debutterà in Italia con la sua prima stagione.

Le puntate del reality Amazon che sono state registrate dopo l'estate, dunque, saranno disponibili su Prime Video a partire dal 22 maggio, quindi tra poco più di un mese.

Nel cast di questo nuovo programma ci sono tantissimi personaggi famosi (tra cui Helena e Shaila, storiche "antagoniste" di una recente edizione del Grande Fratello) che gareggeranno con l'obiettivo di vincere un montepremi che sarà devoluto ad un loro sostenitore.

I concorrenti dovranno affrontare sfide fisiche e d'ingegno, ma solamente uno di loro riuscirà a salire sul gradino più alto del podio.