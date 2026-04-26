La pazienza di Helena Prestes sembra essere quasi esaurita, perlomeno questo è quello che si evince dalle parole che ha usato per rispondere ai continui attacchi degli haters. Dopo aver letto le offese che diversi utenti le hanno scritto su TikTok, la modella ha risposto invitando queste persone a prendersi le loro responsabilità e ad avere più coraggio mettendoci la faccia.

La reazione di Helena agli insulti

Non sono passate neppure 48 ore da quando si è trasferita a Lecco con Javier, ma Helena ha già ricevuto molti attacchi da parte degli haters.

Mentre svuotava gli scatoloni in live su TikTok, ad esempio, la modella si è imbattuta nei commenti poco carini di chi continua a mettere in dubbio la sua storia d'amore e ha deciso di rispondere.

"Io vorrei dire solo una cosa a queste persone: metteteci la faccia quando offendete, poi vediamo chi ride. Se siete in grado di dire queste cose, dovreste anche sapervi prendere le responsabilità e le conseguenze di quello che potrebbero causare", ha tuonato Prestes in diretta.

Le frecciatine sui social

L'altro giorno Helena non si è risparmiata, anzi ha deciso di lanciare diverse frecciatine a chi la offende da più di un anno sui social.

"Questa gente è proprio malata", ha sussurrato Prestes mentre leggeva i commenti che le stavano arrivando in quel momento in live.

"Non avete coraggio, questa è la verità", ha detto ancora la 35enne rivolgendosi ai suoi haters.

Il supporto del fandom

Ogni volta che Helena risponde agli attacchi degli haters, i suoi fan si esaltano e la riempiono di complimenti.

"Li spegne con tre parole, la amo", "Avete sentito cosa ha detto? Continuate così perché la aiutate a guadagnare", "Lei e Javier sono pieni di questa gente e hanno ragione", "Fanno bene a rivolgersi agli avvocati, si è superato il limite", "Questi haters devono fare la fine che meritano", "Persone da ricovero", "Brava Helena, agisci legalmente", "Io non li sopporto più, figuriamoci lei", "Ma se non vi piace andate altrove, basta", "La situazione è veramente invivibile", "Dopo un anno non è cambiato nulla, che follia", "Rassegnatevi e andate avanti", "Lasciateli in pace", "Ha ragione quando dice che siete codardi", si legge su X.