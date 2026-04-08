Nei giorni scorsi Helena Prestes aveva anticipato ai fan che li avrebbe aggiornati sulla donazione che avrebbe fatto a un orfanotrofio di Bali grazie alla loro raccolta fondi e oggi, 8 aprile, ha mantenuto la parola. Su X, infatti, la modella ha postato lo screenshot del bonifico di 500 euro che ha inviato alla struttura che ha avuto la possibilità di visitare di persona qualche anno fa.

La generosità di Helena

In questi giorni Helena è molto impegnata con il lavoro, ma ha trovato il tempo di mantenere una promessa che aveva fatto al suo fandom qualche tempo fa.

Sul suo profilo di X, infatti, la modella ha pubblicato lo screenshot del bonifico che ha inviato all'orfanotrofio di Bali al quale ha deciso di devolvere l'intero ricavato di due dirette che ha fatto su TikTok.

"In queste live abbiamo raccolto 383 dollari, ma alla fine abbiamo inviato 500 euro. Grazie di cuore a tutti per questa cosa bellissima che abbiamo fatto insieme, sono persone splendide e lo meritano. Sicuramente ne faremo altre", ha scritto Prestes sui social.

La risposta piccata agli scettici

Sotto a questo post di Helena non sono mancate le frecciatine degli haters, soprattutto quelle di chi pensa che la beneficenza andrebbe fatta in silenzio.

La replica della modella è stata immediata e pungente: "Non sono qui a postare tutto quello che ho fatto per conto mio durante la pandemia, ma sto condividendo una cosa con persone che hanno donato soldi in una mia live.

Prima di parlare dovreste riflettere. Un caro saluto".

Il supporto del fandom

Il gesto di Helena ha emozionato tutti i suoi fan, anche se molti di loro non avevano bisogno di una prova del fatto che i soldi che hanno raccolto sarebbero andati davvero ai bambini di Bali.

"Hai un cuore grande", "Sei onesta e trasparente, e chi non lo vede è in cattiva fede", "Sono fiera di seguire una donna come te", "Esempio di umanità e sensibilità", "Chiara e vera come sempre", "Sei luce in tutto quello che fai", "Quest'iniziativa è stata speciale come te", "Non avevo dubbi", "Brava", "Questo è un modo intelligente di usare i social", "Ti voglio bene", "Siamo tanto orgogliosi di te", "Grazie perché ci rendi partecipi", si legge su X.