Ultimato il trasloco nella nuova casa a Lecco, Helena Prestes ha fatto i bagagli ed è volata oltreoceano. Tramite i suoi profili social, infatti, la modella ha informato i fan della sua partenza per New York, dove rimarrà per diverse settimane per motivi di lavoro. La 35enne è andata in America da sola, ma già nelle prossime ore farà una diretta di coppia con Javier Martinez su TikTok.

Nuovi progetti oltreoceano per Helena

Chi segue Helena da tempo saprà che non si ferma mai, anzi cerca sempre di darsi da fare per dimostrare che merita il successo che sta avendo.

Dopo aver portato a termine il trasloco nella nuova casa a Lecco, infatti, Prestes ha salutato l'Italia e ha dato il via ad un'avventura professionale che aveva già rimandato un paio di volte nel recente passato.

La 35enne ha preso un aereo che l'ha portata a New York, dove la attendono moltissimi progetti che sicuramente svelerà giorno dopo giorno sui social.

Stando a quello che ha dichiarato tempo fa in live, la modella dovrebbe soggiornare in America per circa un mese.

Il pensiero dei fan sull'assenza di Javier

Sul web c'è chi ha un po' storto il naso di fronte alla notizia che Helena è partita per l'America senza Javier, ma i fan di entrambi i ragazzi sono intervenuti per difenderli da critiche che ritengono piuttosto futili.

"Ma quando vostro marito parte per lavoro, voi restate a casa o vi spostate? Qui è la stessa cosa", "Lasciateli in pace", "Queste cattiverie non hanno né capo né coda", "Hanno appena cambiato casa, è normale che lui resti lì con Amy", "Certa gente non riesce a fare neanche un pensiero logico", "Alcuni non ce la fanno proprio", si legge su X in queste ore.

L'appuntamento in live su TikTok

A neppure 24 ore dalla sua partenza per New York, Helena è già pronta ad una chiacchierata in live con i fan.

Come ha anticipato Javier sui social, nel tardo pomeriggio di oggi (tra le17:30 e le 18:00) farà una diretta su TikTok e ad un certo punto di collegherà anche la fidanzata dall'altra parte del mondo.

Gli Helevier, dunque, sono più uniti che mai e gioiscono l'uno dei successi lavorativi dell'altro, come dovrebbe accadere in tutte le coppie sane e unite da un sentimento autentico.