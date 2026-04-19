Manca poco più di un mese al ritorno in tv di Helena Prestes e di altri 49 personaggi famosi che sono nel cast della prima edizione italiana di The 50. Oggi, 19 aprile, è stata svelata la data in cui il reality debutterà su Prime Video: le puntate del nuovo format di Amazon saranno disponibili da venerdì 22 maggio.

La data d'esordio di The 50 in Italia

Per mesi i fan di Helena si sono chiesti quando avrebbero potuto vedere le puntate del reality al quale la loro beniamina ha partecipato lo scorso autunno e di cui si sa ancora pochissimo.

In queste ore è stato ufficializzato il giorno in cui The 50 esordirà in Italia: le puntate della prima edizione di questo format già molto noto all'estero saranno caricate su Prime Video il 22 maggio prossimo.

Salvo slittamenti o altri cambi di programma, tra poco più di un mese il pubblico potrà vedere la modella brasiliana e gli altri 49 personaggi famosi del cast alle prese con prove e sfide a eliminazione diretta.

The fifty esce il 22 maggio, manca ancora un mese but we are ready pic.twitter.com/ZQBlBhSQMo — Sof🐅 (@Sssooofffffff) April 19, 2026

La gioia del fandom di Helena

Anche se manca ancora più di un mese, i fan sono felici di avere finalmente un conto alla rovescia da poter fare per aspettare il ritorno di Helena in televisione.

"Non vedo l'ora di scoprire cosa ha combinato", "Finalmente la rivedremo in tv", "Il 22 maggio è così lontano", "Siamo pronti", "Perché hanno posticipato? Doveva iniziare l'8 maggio", "Faremo tutti il tifo per la nostra Tigra", "Andrà benissimo", "Sono troppo curiosa", "Questo reality sembra molto più interessante degli altri che ha fatto in passato", si legge su X il 19 aprile.

Le spiegazioni sull'assenza dai social

Nel giorno in cui è stato svelato da quando si potranno vedere le puntate di The 50 Italia su Prime Video, Helena ha informato i fan del fatto che sarebbe stata un po' assente per motivi di salute.

"Sono ammalata e super raffreddata, mi prenderò qualche giorno per riposare. Buona settimana e grazie sempre di tutto", ha scritto la modella sul suo canale broadcast di Instagram il 19 aprile.

Prima che l'influenza la mettesse KO, però, Prestes è riuscita a trascorrere una giornata di divertimento e relax: sabato mattina la 35enne si è lanciata con il paracadute, poi è stata raggiunta da Javier e insieme hanno ammirato il tramonto da una terrazza di Roma.