Sono passate diverse settimane da quando Helena Prestes ha anticipato che ad aprile sarebbe partita per New York e, stando alle recenti dichiarazioni della sua manager, questo momento si starebbe avvicinando. Una storica collaboratrice della 35enne, infatti, in queste ore ha scritto su Instagram che non vede l'ora di accoglierla in America, dove dovrà rimanere per più di un mese per lavorare su diversi progetti.

Lo spoiler sul futuro lavorativo di Helena

Quando manca al temporaneo trasferimento di Helena in America? I fan della modella se lo stanno domandando da tempo, e forse in queste ore potrebbero aver avuto un piccolo spoiler da una persona molto vicina alla loro beniamina.

Approfittando del post che Prestes ha caricato sul suo profilo il 21 aprile, la sua manager che vive a New York le ha scritto su Instagram: "Non vedo l'ora che arrivi".

Stando a questa recentissima dichiarazione, dunque, a breve la modella dovrebbe lasciare l'Italia per almeno un mese (si parlava di una trasferta negli Stati Uniti di circa 40 giorni) e cominciare a lavorare su progetti ancora top secret.

Aria di New York in vista....

Non vediamo l'ora di scoprire tutti i tuoi progetti Hele 🤍🇺🇲#heleners pic.twitter.com/X7oeAg6dmD — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) April 21, 2026

La curiosità del fandom

Tempo fa Helena ha svelato che questo viaggio a New York lo avrebbe già dovuto fare, ma per una serie di vicissitudini è stata costretta a rimandarlo a questa primavera.

"New York in vista", "Secondo me non siamo pronti a quello che succederà", "Non vediamo l'ora di scoprire tutti i tuoi progetti", "Sempre con te", "La manager è impaziente quanto noi", "Chissà che contenuti avremo dall'America, non sto nella pelle", "Forza Helena", si legge su X il 21 aprile.

Il trasferimento a Lecco con Javier

Ora che Javier ha concluso la stagione nella Terni Volley Academy, Helena è pronta a trasferirsi definitivamente nell'attico che ha comprato qualche mese fa a Lecco.

Quelli che al Grande Fratello venivano chiamatigli Helevier, infatti, in questi giorni lasceranno la casa che li ha ospitati tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 e andranno a vivere in un nuovo nido d'amore.

Prestes è molto legata alle zone, infatti ha scelto di mettere le radici proprio dove tanti anni fa andava in vacanza e sognava di diventare una donna realizzata e indipendente.