Sono tante le soddisfazioni che Helena Prestes si è tolta nell'ultimo anno, soprattutto nell'ambito lavorativo. Nell'attesa di scoprire cosa a farà a Tarifa (dove la 35enne è volata in mattinata), i fan della modella si stanno complimentando con lei per il successo che sta avendo la nuova campagna di Primadonna, della quale è testimonial d'eccezione e che sta spopolando sulle riviste, nei negozi e sui bus delle città più importanti d'Italia.

Nuova soddisfazione per Helena

Aprile è un mese ricco di impegni per Helena: dopo aver presenziato ad alcuni eventi a Monte-Carlo, la donna è volata a Tarifa per un nuovo e interessante progetto di lavoro.

In Italia, invece, sta spopolando la campagna che vede Prestes testimonial d'eccezione: il brand d'abbigliamento in questione ha scelto la 35enne perché rappresenterebbe al meglio la libertà e la contemporaneità dei pezzi della nuova collezione.

Le foto di questo shooting sono ovunque: sulle riviste più rinomate, nelle vetrine dei negozi e sui bus che circolano in centro a Roma e a Milano.

L'orgoglio del fandom

Non molto tempo fa Helena ha chiesto ai fan di supportarla soprattutto nel lavoro (non esclusivamente per la storia d'amore con Javier), e il suo messaggio sembra essere arrivato forte e chiaro.

"Helena sui bus di Roma e Milano, che gioia", "Un altro importante traguardo", "Helena è anche sulle riviste", "Testimonial perfetta", "Siamo fieri di te", "Unica", "Tutti la vogliono perché sanno che il successo è assicurato", "Una garanzia", "Lei piace perché fa solo ciò che la fa stare bene, non quello che gli altri si aspettano", si legge su X in queste ore.

La presa di posizione di Javier

In queste ore sui social si è parlato molto anche di una risposta da applausi che Javier ha dato a un'utente di Instagram che ha messo in dubbio il suo sentimento per Helena.

"Ti faccio i complimenti perché sei riuscita a scrivere una marea di cavolate in un solo commento, non era facile", ha replicato il giocatore di pallavolo tramite il suo account.

Ovviamente i sostenitori degli Helevier hanno spalleggiato Martinez e poi hanno invitato gli haters ad andare altrove se non credono nella coppia.