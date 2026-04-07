Stamattina Helena Prestes ha fatto colazione con i fan in live su TikTok e ad un certo punto si è imbattuta in un commento che le era già stato inviato in passato. A chi la definisce "vecchia", però, la modella ha dato una risposta perfetta: dopo aver confermato la sua età, la donna si è detta fiera di com'è e del suo stato di saluta, che è la cosa più importante.

La replica di Helena sui social

Le frecciatine degli hater nei confronti di Helena sono quasi all'ordine del giorno, e infatti anche oggi qualcuno ha voluto punzecchiarla tirando in ballo la sua età.

Mentre era in live su TikTok, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello ha letto i commenti di chi l'ha definita "vecchia" e non è riuscita a trattenersi dal rispondere in modo educato ma efficace.

"Dite che sembro vecchia, ma è vero. Io sono vecchia, ho felicemente 35 anni e sto benissimo. Auguro a tutti voi tanta salute, che è la cosa più importante", ha detto la modella a chi stava seguendo la sua diretta in quel momento.

H:"poi un altra cosa ho felicemente 35 anni, ogni volta mi dicono "ah sembri vecchia" io sono vecchia tesoro..e sto benissimo e vi auguro tanta salute che è la cosa più importante nella vita"

Come sempre mette tutti muti👏🏼🩷

Una Queen😂#helevier lang:it#prestinez pic.twitter.com/BxpdAUqjjG — Minuetts_ (@minuetts) April 7, 2026

Il supporto dei fan

Per l'ennesima volta Helena è riuscita a zittire gli hater con poche parole, e i suoi fan non hanno perso l'occasione di elogiarla per la classe con la quale risponde alle critiche anche più feroci.

"Come sempre vi mette a tacere", "E ora tutti muti", "La queen per eccellenza", "Vorrei vederle queste che le scrivono che è vecchia", "L'invidia è una brutta bestia", "Se lei è vecchia siamo messi male", "La gente deve rompere le scatole anche di prima mattina", "Che follia", "Gli ignoranti non si smentiscono mai", "Brava", "Ma si guardassero allo specchio prima di dare delle vecchia ad una donna bellissima", "Io l'ho vista dal vivo e dimostra dieci anni in meno", "Che cattiveria", "Queste persone godono nel ferire gli altri", si legge su X.

Pasquetta al lavoro

Il 6 aprile, ovvero il giorno di Pasquetta, Helena è volata a Monte-Carlo per partecipare ad un evento molto speciale.

Per motivi di lavoro, dunque, la modella non ha potuto trascorrere tutte le feste con Javier, che però si è consolato passando la giornata libera con un gruppo di amici.

Nella live di stamattina Prestes ha anticipato che ha altri impegni che racconterà sui suoi profili social.