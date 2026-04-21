Lunedì 27 aprile, su Canale 5 va in onda la terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno. Stando a quando si apprende dalle nuove trame, Virginia e Walter mostrano un’intesa sempre più forte al punto che la donna non può fare a meno di ignorarla. Nel frattempo Marco ignora di cosa stia accadendo, cerca di recuperare il rapporto con la moglie.

Anticipazioni I Cesaroni - Il ritorno

Le anticipazioni legate alla terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno, vedono una grande intesa tra Walter e Virginia: tra i due c’è anche uno scambio di messaggi inaspettato.

Intanto Virginia non riesce più ad ignorare il feeling con il migliore amico di suo marito. A proposito di Marco, dopo i problemi con Virginia il musicista cerca di recuperare il rapporto con la moglie.

Marta e Olmo sono sempre più vicini, Ines e Mimmo invece decidono chiarire una volta per tutte il loro legame. Adriano è alle prese con i primi problemi di cuore, ma i consigli ricevuti dai nonni non sembrano essere utili. Intanto la bottiglieria si appresta a vivere un nuovo inizio per soccombere ai cambiamenti e adeguarsi ai nuovi tempi.

I commenti degli spettatori sulla seconda puntata

Al termine della seconda puntata della serie tv in onda sulle reti Mediaset, gli utenti hanno espresso un commento sulle dinamiche che si sono venute a creare fra i protagonisti.

Un utente ha commentato: "Mi dispiace ma I Cesaroni erano la storia d’amore di Eva e Marco”. Un altro utente ha affermato: “Ma non è che Adriano è figlio di Walter e Virginia?”. A fare eco ci ha pensato un altro utente: “Passano gli anni, ma Walter il vizietto di guardare le ragazze di Marco non se lo toglie mai”. Un utente ha affermato: “Adriano ben venuto nel mondo dei primi amori”. Tra gli utenti c’è chi ha affermato: “Ho amato alla follia le prime stagioni, ma questa la trovo totalmente senza senso”. Un ulteriore utente ha commentato con un velo di nostalgia le precedenti edizioni: “Per me i fratelli Cesaroni sono quattro: Annibale e Cesare”. Un altro spettatore ha ccommentato: “A me il personaggio di Walter piace tantissimo, dite quello che volete”. Infine c’è chi ha ipotizzato il finale della fiction: “Mi auguro che Walter e Marco non litighino per Virginia”.