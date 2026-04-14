Lunedì 20 aprile su Canale 5 si appresta ad andare in onda la seconda puntata de I Cesaroni - Il ritorno. La trama legata al nuovo appuntamento vede, Giulio e Livia tentare il tutto per tutto per rilanciare la bottiglieria ormai alle prese con una crisi. Virginia invece vorrebbe un maggiore supporto da Marco, ma quest’ultimo è alle prese con i problemi della figlia.

Anticipazioni I Cesaroni - Il ritorno

In occasione della seconda puntata della fiction I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni prevedono diversi colpi di scena. Giulio e Livia sono disposti a tutto per rilanciare la bottiglieria alle prese con una crisi e finiscono per coinvolgere anche Carlo.

In casa Cesaroni invece, cambiano gli equilibri: Marta cerca di ritrovare la sua nuova quotidianità a Roma, ma ogni confronto con suo padre finisce per riaprire vecchie ferite in Marco riguardanti la relazione naufragata con Eva. Dal canto suo Virginia vorrebbe maggiore supporto da Marco, ma quest’ultimo non riesce a distogliere il pensiero per il ritorno di sua figlia. La donna trova sulla sua strada una sua vecchia conoscenza poco affidabile, ma viene aiutata da Stefania, Giulio e Carlo.

Intanto Marta è sempre più vicina ad Olmo, tanto che fra i due nasce una certa complicità.

Il commento post puntata di alcuni utenti del web

Dopo 12 anni di assenza sul piccolo schermo, tra i fan della serie tv targata Mediaset c'erano grandi aspettative.

Su X, diversi utenti hanno commentato la prima puntata e diversi spettatori si sono detti soddisfatti per quanto visto. Un utente ha affermato: "È sempre bello rivedere una fiction del passato”. Un altro utente ha invece criticato la nuova trama: “Scusate ma hanno cancellato alcune parti dell’ultima stagione? Giulio aveva una figlia che era interpretata da Margherita Vicario”. Un fan ha commentato con rammarico: “Non posso fare a meno di pensare a Cesare”. Un utente ha commentato: “Ditemi che la figlia di Marco non è il personaggio principale di questa stagione, perché la trovo troppo cringe”. Un altro utente ha affermato: “Prima i Cesaroni erano la classica famiglia che viveva in una borgata romana, ora sembrano americanizzati”. “Siamo ufficialmente tornati a casa”, ha invece commentato soddisfatto un fan nostalgico de I Cesaroni.