Lunedì 4 maggio va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento de I Cesaroni - Il ritorno. Nel nuovo episodio Mimmo e Ines decidono finalmente di ufficializzare la loro relazione. Nel frattempo Marco aiuta la figlia Marta a orenderr una decisione molto importante.

Anticipazioni I Cesaroni - Il ritorno

Le anticipazioni della serie tv cult sono ricchi di colpi di scena. La riapertura della bottiglia è fallita, ma i Cesaronu non intendono darsi per vinti. Intanto intorno a loro la vita scorre e la famiglia si trova a dover fronteggiare nuovi problemi che potrebbe portare ulteriori divisioni.

Mimmo e Ines comprendono di non poter più andare avanti frequentandosi in gran segreto, quindi escono allo scoperto e ufficializzano la relazione. Marco invece si trova ad aiutare sua figlia Marta a prendere una decisione molto importante, nonostante il rapporto tra la giovane e Olmo abbia preso una piega inaspettata.

Virginia e Carlo vengono messi davanti ad una scelta, mentre Giulio e Livia cercando in tutti i modi di far riaprire i battenti al locale.

Mediadet: possibile cambio di programmazione

In vista della puntata del 4 maggio, sembrano esserci delle novità in casa Mediaset. A quando pare la fiction andrà in onda con un solo episodio anziché due. L’intento dell’azienda è quella di “accontentare” gli spettatori sugli orari del prime time.

Dunque nell’access ci sarà La Ruota della Fortuna fino alle 21:45. Dalle 22 inizieranno I Cesaroni - Il ritorno, ma avendo un solo episodio la puntata dovrebbe terminare per le 23:30 anziché mezzanotte inoltrata.

L'opinione di alcuni utenti del web

L'episodio andato in onda lunedì 27 aprile è stato oggetto di discussione su X. Un utente ha affermato: "Aiuto perché Eva ha richiamato d’urgenza Marta?”. Un altro utente ha aggiunto: “Cosa sta succedendo a Eva?”. Uno spettatore ha commentato: “Ho adorato tantissimo i flashback su come si sono conosciuti Marco e Eva”. Tra gli utenti c’è chi ha detto: “Per me i cesaroni saranno sempre e solo Marco e Eva”. Infine c’è chi si è detto preoccupato per che potrebbe terminare stagione visto che nella serie iberica Giulio commette un gesto estremo, mentre Eva perde la vita” Mi auguro che Amendola non abbia pensato un finale di stagione simile”.